Семененко рассказал, что советовался с Ченом по поводу поступления в медицинский вуз

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Российский фигурист Евгений Семененко рассказал, что советовался с трёхкратным чемпионом мира Нэйтаном Ченом по поводу поступления в медицинский вуз.
Семененко рассказал, что советовался с Ченом по поводу поступления в медицинский вуз
  • AP

«А с Нэйтаном, кстати, общался по поводу обучения в медицинском весной на командном чемпионате мира, ещё до своего поступления. Узнавал, что и как», — цитирует Семененко «Матч ТВ».

Он также рассказал, что в настоящий момент сфокусирован на соревнованиях, поэтому посещает учёбу в свободном графике.

Напомним, что Чен учится в Йельском университете, который входит в Лигу плюща. Фигурист выбрал медицинский факультет.

Ранее Семененко признался, что выступал под обезболивающими на Skate Canada.

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