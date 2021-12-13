Семененко рассказал, что советовался с Ченом по поводу поступления в медицинский вуз
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«А с Нэйтаном, кстати, общался по поводу обучения в медицинском весной на командном чемпионате мира, ещё до своего поступления. Узнавал, что и как», — цитирует Семененко «Матч ТВ».
Он также рассказал, что в настоящий момент сфокусирован на соревнованиях, поэтому посещает учёбу в свободном графике.
Напомним, что Чен учится в Йельском университете, который входит в Лигу плюща. Фигурист выбрал медицинский факультет.
Ранее Семененко признался, что выступал под обезболивающими на Skate Canada.