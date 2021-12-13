Семененко признался, что выступал под обезболивающими на Skate Canada

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Российский фигурист Евгений Семененко рассказал о том, что выступал под обезболивающими на втором этапе серии Гран-при в Канаде — Skate Canada.
Семененко признался, что выступал под обезболивающими на Skate Canada
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Мы полностью использовали два тюбика с мазями, таблетки, уколы. Конечно, это очень помогает. В моём случае боль сильно уменьшилась», — цитирует Семененко «Матч ТВ».

Он также рассказал, что из-за болей ему пришлось сократить движения в программах. Фигурист хотел выступить на показательных без обезболивающих, но решил не рисковать.

Напомним, что Семененко занял третье место на этапе Гран-при в Канаде, проиграв американцам Нэйтану Чену и Джейсону Брауну.

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