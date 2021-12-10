Президент ФФККР рассказал об отношении к Сихарулидзе

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал о своём отношении к олимпийскому чемпиону Антону Сихарулидзе.

«Федерация Санкт-Петербурга будет выбирать нового руководителя. К личности Антона я отношусь с большим уважением. Это всё, что я могу сказать», — цитирует Горшкова РИА Новости.

Напомним, бывший фигурист станет лидирующим кандидатом на выборах президента Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга.

Сихарулидзе является олимпийским чемпионом 2002 года в паре с Еленой Бережной.

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