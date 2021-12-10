Президент ФФККР рассказал об отношении к Сихарулидзе
- РИА Новости
«Федерация Санкт-Петербурга будет выбирать нового руководителя. К личности Антона я отношусь с большим уважением. Это всё, что я могу сказать», — цитирует Горшкова РИА Новости.
Напомним, бывший фигурист станет лидирующим кандидатом на выборах президента Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга.
Сихарулидзе является олимпийским чемпионом 2002 года в паре с Еленой Бережной.
Ранее Валиева рассказала о разнице между мужским и женским катанием.