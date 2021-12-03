«Алина, не надо»: как откровенное видео Загитовой вызвало волну негодования у болельщиков

Алина Загитова выложила в социальные сети видеоролик, на котором танцует в купальнике во время отдыха в Дубае. Спортсменка прилетела в ОАЭ, чтобы выступить в ледовом шоу Татьяны Навки. Пользователи неоднозначно отреагировали на пост. Одни оценили фигуру спортсменки, другие обрушились на олимпийскую чемпионку с критикой. Спустя пару часов видео было удалено. Как выяснилось позже, это сделала не сама фигуристка, а администраторы TikTok «за нарушение правил сообщества».

Спортсменам в век соцсетей порой приходится крайне непросто.

В начале октября олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала участницей неприятного инцидента на матче КХЛ между «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом». Девушке не понравилось, что её сфотографировали на трибунах. При этом Загитова сидела на три ряда ниже ложи прессы и попадала в объективы, когда велась съёмка реакции болельщиков на заброшенные шайбы. Как рассказал журналист одного из спортивных изданий, сразу после финальной сирены спортсменка спустилась к представителям прессы и потребовала удалить фотографии. Когда произошедшее стало достоянием общественности, фигуристка опубликовала пост в Instagram, в котором рассказала об обратной стороне популярности, мучающей её.

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«Меня отмечают и хейтят в комментариях по сети, СМИ пишут странные статьи, разбирают по косточкам, что я сказала, надела, куда пошла. Нет никакой приватности, а мои границы часто достаточно грубо нарушают», — возмущалась Загитова.

Такую реакцию поклонники спортсменки объяснили тем, что она, вероятно, хотела скрыть возможные отношения с нападающим казанцев Дмитрием Воронковым. В последнее время они выкладывали посты в социальных сетях из одних и тех же мест: оба одновременно занимались сёрфингом и демонстрировали фото из бани.

Сейчас хоккеист и фигуристка вместе находятся в Дубае, где в пятницу состоится выставочный матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс», а также ледовое шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» с участием Алины. Впрочем, сам Воронков отрицает романтические отношения с олимпийской чемпионкой, лишь подтверждая сам факт знакомства и не скрывая симпатии к фигурному катанию.

Спустя некоторое время спортсменка решила изменить своё отношение к социальным сетям и пообещала быть более открытой с подписчиками.

«В жизни сейчас происходит так много волнительных перемен: новые проекты, учёба. Я пробую себя уже более серьёзно в разных ролях. Когда пишу, мысли упорядочиваются и получается разобраться с тем, что хочется, определить следующие шаги, понять, моё это решение или навязанное со стороны. Иногда, когда начинаю пост, даже не знаю, чем он закончится. Но записывать мысли в дневник — что-то совсем старомодно. И так как вы — мой второй дом, хочу спросить: одобрите такие новости? Если буду писать больше? Отвечать на вопросы?» — спросила аудиторию спортсменка.

В минувший четверг фигуристка выложила откровенное видео из ОАЭ — девушка танцевала в чёрном купальнике. Но многие поклонники восприняли его негативно. «Алина, зачем? Ты красивая — и фигура тоже. Но выставлять это на всеобщее обозрение… Почему тебя родители не учат?» — написал один из фанатов. «Алина, не надо. Не превращайся в инстаняшку», — попросил ещё один болельщик. Также Загитову упрекнули в том, что она, будучи татаркой, выставляет своё тело на всеобщее обозрение.

Достаточно резко о критике со стороны болельщиков высказалась заслуженный тренер России Татьяна Тарасова. По мнению специалиста, на это не стоит обращать внимания.

«А что, в купальнике нельзя, что ли, сниматься? На всякие такие вещи не хочется обращать внимания. Людям делать нечего», — сказала Тарасова в интервью «Спорт-Экспрессу».

Тем не менее спустя пару часов после публикации видео исчезло из TikTok. Как выяснилось позже, удалила его не Алина, а сама соцсеть. Загитова в своём Instagram объяснила, что ролик исчез по решению администраторов сервиса за «нарушение правил сообщества».

«TikTok, ты чего?» — отреагировала на ситуацию фигуристка.

Не исключено, что такое решение сервиса было вызвано как раз многочисленными жалобами подписчиков на контент. По достижении определённого количества негативных обращений публикация блокируется.

Многие российские спортсменки ранее не стеснялись выкладывать фото с отдыха в купальниках. Призёр олимпийских игр Юлия Ефимова постоянно делится снимками с пляжа. Не скрывает свою идеальную форму и известная легкоатлетка Дарья Клишина. А обладатель бронзовой награды чемпионата мира по карате Дарья Тулякова и вовсе снялась для журнала Maxim. Однако на сегодняшний день они сильно уступают Загитовой в популярности.