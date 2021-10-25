Трусова рассказала о взаимоотношениях с Загитовой и Медведевой в группе Тутберидзе

Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что Алина Загитова и Евгения Медведева всегда помогали ей на тренировках в группе Этери Тутберидзе.

«Общаемся с Загитовой и Медведевой. Сейчас они редко тренируются, а раньше виделись каждый день. Они мне всегда давали советы и помогали. С Женей мы даже жили в одной комнате в Новогорске», — цитирует Трусову «Спорт-Экспресс».

17-летняя россиянка по итогам короткой и произвольной программ на этапе Гран-при США набрала 232,37 балла. Второе место заняла её соотечественница Дарья Усачёва — 217,31 балла, а третьей стала представительница Южной Кореи Ю Ён (216,97).

Ранее Трусова заявила, что намерена усложнить контент своей программы.