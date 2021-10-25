Трусова рассказала о взаимоотношениях с Загитовой и Медведевой в группе Тутберидзе
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«Общаемся с Загитовой и Медведевой. Сейчас они редко тренируются, а раньше виделись каждый день. Они мне всегда давали советы и помогали. С Женей мы даже жили в одной комнате в Новогорске», — цитирует Трусову «Спорт-Экспресс».
17-летняя россиянка по итогам короткой и произвольной программ на этапе Гран-при США набрала 232,37 балла. Второе место заняла её соотечественница Дарья Усачёва — 217,31 балла, а третьей стала представительница Южной Кореи Ю Ён (216,97).
Ранее Трусова заявила, что намерена усложнить контент своей программы.