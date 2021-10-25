Трусова заявила, что намерена усложнить контент своей программы
- РИА Новости
«Сейчас у меня будет несколько выходных, а затем вернусь к тренировкам. Хочу усложнять контент, а также работать над дорожками и вращениями», — цитирует Трусову «Чемпионат».
17-летняя фигуристка призналась, что за последние пару лет она сильно изменилась — и внутренне, и внешне. Познакомилась с разными тренерскими подходами, получила большой опыт.
«Думаю, с каждым сезоном я становлюсь сильнее», — сказала Трусова.
Россиянка по итогам короткой и произвольной программ набрала 232,37 балла. Второе место заняла её соотечественница Дарья Усачёва — 217,31 балла, а третьей стала представительница Южной Кореи Ю Ен (216,97).
Ранее Дарья Усачёва заявила, что расстроена своей произвольной программой.