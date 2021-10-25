Трусова заявила, что намерена усложнить контент своей программы

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Россиянка Александра Трусова после победы на этапе Гран-при по фигурному катанию в США поделилась своими планами на будущее.
Трусова заявила, что намерена усложнить контент своей программы
  • РИА Новости

«Сейчас у меня будет несколько выходных, а затем вернусь к тренировкам. Хочу усложнять контент, а также работать над дорожками и вращениями», — цитирует Трусову «Чемпионат».

17-летняя фигуристка призналась, что за последние пару лет она сильно изменилась — и внутренне, и внешне. Познакомилась с разными тренерскими подходами, получила большой опыт.

«Думаю, с каждым сезоном я становлюсь сильнее», — сказала Трусова.

Россиянка по итогам короткой и произвольной программ набрала 232,37 балла. Второе место заняла её соотечественница Дарья Усачёва — 217,31 балла, а третьей стала представительница Южной Кореи Ю Ен (216,97).

Ранее Дарья Усачёва заявила, что расстроена своей произвольной программой.

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