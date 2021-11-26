Поцелуй с Милохиным, MINI Cooper на 22-летие и признание фанатам: как Медведева становится своей в шоу-бизнесе

Евгения Медведева решилась на поцелуй с тиктокером Данилой Милохиным в новом выпуске телешоу «Ледниковый период», в котором пара предстала в роли Человека-паука и его возлюбленной Мэри Джейн. Это вновь подогрело среди поклонников слухи о том, что между молодыми людьми разгорелся роман. Сама девушка во время встречи с фанатами призналась, что последние полгода стали самыми счастливыми в её жизни. А в подарок на свой 22-й день рождения она получила красный автомобиль марки MINI Cooper.

Долгожданный поцелуй

Данила Милохин и Евгения Медведева показали новый номер на шоу «Ледниковый период» в образах Человека-паука и его возлюбленной Мэри Джейн. Катались они под песню самого тиктокера, записанную совместно с группой «Мумий Тролль» и пока ещё не представленную широкой общественности. Пара прибавляет в мастерстве от выступления к выступлению, и в этот раз молодые люди продемонстрировали несколько сложных поддержек. Прогресс отмечают и судьи проекта.

«Даню как будто не надо ничему учить. Он катается, и у него не возникает вопросов типа «А как кататься?». Как поставили, как придумали, так и катают. Поднимаются вверх, переворачиваются. Это другая работа, другая ответственность, другой страх. Я такое очень люблю! Ничего человек не боится. Это очень по-мужски», — порадовалась Татьяна Тарасова.

Но главной изюминкой яркого номера стала концовка, в которой тиктокер завис вверх ногами на верёвке, а фигуристка поцеловала его. Они почти в точности повторили знаменитую сцену из фильма «Человек-паук» 2002 года с Тоби Магуайром и Кирстен Данст в главных ролях — за исключением того, что Медведева не стала снимать с героя маску Человека-паука, полностью закрывавшую лицо.

О том, что в номерах Данилы и Евгении не хватает поцелуев, уже давно говорил хореограф-постановщик «Ледникового периода» Максим Ставиский.

«Это не как козырная карта, а, наверное, предмет необходимости: в номере нужен поцелуй. У нас не спортивные соревнования, а больше театр. А в театре, если по роли ты должен целоваться, то целуешься без зазрения совести, без оглядки на своих супругов — все это прекрасно понимают... Ребята молодые, но если Даня совершенно без комплексов и с удовольствием всё сделает, то Женьке, наверное, на это пока будет сложно пойти», — отмечал он в начале ноября.

Видимо, именно поэтому к финальной сцене нового номера на Человеке-пауке появилась маска. Но даже так произошедшее вызвало восторг зрителей и специалистов.

«Здорово, что вы показали Marvel. Женя — настоящая Мэри Джейн, она любые образы раскрывает круто. А концовка — супер, ведь это прямо картинка из фильма. От этой пары ждёшь глотка свежего воздуха, и они его постоянно дают», — поделился впечатлениями Максим Траньков, также заседающий в жюри «Ледникового периода».

Слухи о романе

После этого поцелуя среди фанатов с новой силой разгорелись споры о возможном романе между Евгенией и Данилой. Их в какой-то степени подогрела и сама двукратная чемпионка мира, признавшись партнёру по проекту в тёплых чувствах на вечеринке, посвящённой её дню рождения. 19 ноября спортсменке исполнилось 22 года.

«Данечка, мне с тобой очень комфортно и тепло... Очень сильно тебя люблю. Я тебе благодарна за всё. И ты на меня всегда можешь положиться, как, надеюсь, и я на тебя», — сказала Медведева.

Известно, что фигуристка поначалу была весьма скептически настроена по отношению к Милохину, но с течением времени кардинально поменяла своё мнение.

«После того как мы впервые покатались, я поняла, что он станет очень надёжным партнёром. Меня не испугало и то, что он уронил меня в первом же совместном выступлении. Я бы это назвала скорее случайностью, нежели закономерностью», — рассказала Евгения.

Молодые люди проводят много времени вместе не только на тренировках «Ледникового периода», но и вне проекта. Например, они посетили съёмки программы «Кто хочет стать миллионером?». А когда Медведевой в интервью ELLE girl задали вопрос, свободно ли сейчас её сердце, она ответила не слишком уверенно: «Свободно. Наверное».

При этом искры, которые летят между Милохиным и Медведевой, заметны невооружённым взглядом.

«Мне кажется, Женя с Даней — это та пара, в которой есть своя химия, своя энергетика — и эта энергетика мощнейшая. Это все видят, все чувствуют. Даже хочется сказать: неважно, что они делают (стоит отметить, что они делают очень сложные вещи), но эмоции Жени и Дани настолько сильны, что перекрывают вообще всё. Не болеть за них невозможно», — отметил ещё один участник проекта, серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 Александр Энберт.

«Последние полгода — самые счастливые»

После съёмок очередного эпизода «Ледникового периода» Евгению Медведеву ждала встреча с преданными фанатами, которые собрались в парке Останкино неподалёку от телецентра, чтобы поздравить её с прошедшим днём рождения. Девушка искренне поблагодарила их за поздравления и подарки, а также поделилась своими чувствами и переживаниями от жизни после спорта. Она отметила, что не участвует в соревнованиях уже два года, а для спортивной карьеры «это капец какой огромный отрезок времени».

«Знаю, что очень многие переживали: вот, сейчас Женя перестанет соревноваться и её мало что будет связывать с фигурным катанием, боялись, что я пропаду, что меня станет меньше в медиапространстве. Но в итоге оказалось, что меня в 350 раз больше», — сказала она с улыбкой.

По признанию фигуристки, она делает максимум, чтобы порадовать своих поклонников, поскольку чувствует их постоянную поддержку.

«Я чувствую, что я нужна, что меня любят. И это настолько круто и здорово! Это помогает мне не сворачивать с пути. Да, я устаю, у меня какое-то огромное количество съёмок, проектов, которые нужно отрабатывать. Иногда они пересекаются, и я спать не успеваю. Но настолько счастливой я себя никогда не чувствовала, насколько я счастлива последние полгода», — призналась серебряная призёрка ОИ-2018.

«Я проработала все свои проблемы, всё, что меня тянуло вниз, назад, в прошлое, я отпустила. И наверное, это для меня самый большой подарок, что у меня нет балласта прошлого и он меня не держит. То, что я его отпустила, помогает мне быть счастливой, свободной и двигаться вперёд», — добавила она.

Стоит отметить, что на очередной день рождения спортсменка получила огромное количество подарков. А самым главным стал новый автомобиль MINI Cooper красного цвета. Медведева выложила фото с авто в Instagram, сопроводив его подписью «Моя красная малышка».

«Это девочка!»

Также на этой неделе Евгения успела побывать на ещё одном празднике, который устраивали Энберт и его жена Алеся. Во время «гендер-пати», как назвал вечеринку сам фигурист, супруги впервые узнали пол их будущего ребёнка, который появится на свет весной 2022 года. Организаторы торжества подготовили для будущих родителей и их звёздных гостей массу конкурсов и забавных представлений, а в самом конце Александр и Алеся взорвали огромный воздушный шар, из которого вылетело множество маленьких розовых шариков.

«У нас будет девочка! Спасибо Лесеньке за этот день, наверное, один из самых эмоциональных в моей жизни! Спасибо всем друзьям, кто был с нами», — написал Энберт в Instagram.

Отдельно он поблагодарил Медведеву, которая помогала с организацией праздника. Спортсмен выложил в сториз фото с двукратной чемпионкой мира и сопроводил его словами: «Мне кажется, даже по фотке видно, что это было самое милое поздравление».

Сама Евгения также поделилась снимками с торжества в соцсети с трогательной подписью: «Люблю вас очень! Жду, когда платьюшки покупать буду».