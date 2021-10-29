«Жалоба» Милохина, скандал с Сизероном и признание Щербаковой: что обсуждают в мире фигурного катания

Евгения Медведева и Даня Милохин выступили в четвёртом выпуске «Ледникового периода» под саундтрек из фильма «Бумбараш». После проката тиктокер в шутку пожаловался, что партнёрша пытается «хайпиться» на нём и рассказал о планах снять соместный клип на льду. Алина Загитова вновь посетила матч хоккейного «Ак Барса». ISU начала расследование по поводу высказываний отечественного судьи Александра Веденина о сексуальной ориентации Гийома Сизерона. А академия Плющенко представила список 25 самых красивых фигуристок планеты. Первое место в рейтинге заняла Анна Щербакова. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Новое выступление Медведевой и Милохина

Евгения Медведева и Даня Милохин продолжают влюблять в себя телезрителей «Ледникового периода». В четвёртом выпуске текущего сезона шоу пара выступила под саундтрек из фильма «Бумбараш». Более того, согласно жребию, молодым людям пришлось выходить на лёд первыми, но они справились с задачей. После проката дуэт признался, что ставить его пришлось экстренно.

«Выпуск получился стрессовым. В итоге всё очень быстро поставили, вжились в образ, нам очень сразу все понравилось. Даня сказал: «Да, наконец-таки образ, который я чувствую». Вчера понервничали, сегодня все было готово. Мне кажется, это один из самых отработанных номеров», — заявила двукратная чемпионка мира в интервью Sport24.

В свою очередь, её партнёр рассказал, что на льду даётся ему сложнее всего. Как выяснилось — совмещение успешного выполнения элементов и мимика.

«Шаги поставить — хорошо, тело легко заставить двигаться как нужно. А при этом сохранить лицо…», — признался тиктокер.

Разумеется, ни одно интервью пары не обходится без вопроса об их взаимоотношениях. Эта тема интересует болельщиков, пожалуй, даже больше, чем само катание.

«Обсуждаем, скидываем друг другу видосики, где нас шипперят. Женя отправляет всякие красивые рисунки, на которых нас изображают. Я считаю, это мило», — подчеркнул Милохин.

По словам Дани, его сотрудничество со спортсменкой участием в телешоу может не ограничиться. В настоящий момент они задумываются о съёмке собственного клипа на льду.

«Да, она на мне хайпится, и всё. На самом деле, мне просто за это заплатили», — пошутил молодой человек.

Медведева в ответ призналась: не хочет пользоваться славой партнёра, а потому старается снимать с ним как можно меньше тиктоков, хотя они набирают огромное количество просмотров.

«Я боюсь, он подумает, что я использую его ради собственной популярности. Очень переживаю на эту тему. Не трогаю его, не прошу», — рассказала фигуристка.

Между тем в фан-аккаунте Алины Загитовой появилось фото нового образа ведущей «Ледникового периода». В пятом выпуске она появилась в строгом тёмно-зелёном платье с белым воротником.

В свободное от съёмок время олимпийская чемпионка с удовольствием посещает другие спортивные соревнования. Так, на прошлой неделе она в очередной раз посетила матч хоккейного «Ак Барса». Её предыдущий визит закончился конфликтом с одним из местных журналистов. На этот раз обошлось без скандалов, а в соцсетях клуба появилось видео, как экс-фигуристка радуется шайбе Дмитрия Воронкова в ворота «Авангарда» с подписью «Всегда рады видеть на хоккее».

Всегда рады видеть Алину на хоккее 😍 pic.twitter.com/fZXYAsZrTc — ХК Ак Барс (@hcakbars) October 22, 2021

Несмотря на крайне загруженный график, Загитова успевает общаться со своими подписчиками. Например, недавно она задала им вопрос о вдохновении. По признанию Алины, ей придаёт сил умение отпускать лишнее и сосредотачиваться на приятных мелочах.

«Когда я в моменте, не хочется куда-то бежать, с кем-то конкурировать или бороться. Хочется просто глубоко вздохнуть и широко улыбнуться. Мир для меня как будто замирает. Я наслаждаюсь каждым мгновением», — написала спортсменка в Instagram.

Расследование слов Веденина о Сизероне

Однако в мире фигурного катания на прошедшей неделе не обошлось без скандалов. Серьёзный резонанс вызвали слова отечественного судьи Александра Веденина о танцевальном дуэте Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон, сказанные им ещё в начале октября. Арбитр заявил, что они катаются «холодно», поскольку партнёр — «нетрадиционной сексуальной ориентации».

Спустя пару недель на фразу россиянина отреагировали во Франции, за которую и выступает пара. В местной федерации фигурного катания обратились с жалобой в ISU. Сам Сизерон опубликовал пост в Instagram, в котором назвал комментарии Веденина «нелепыми» и подчеркнул, что сексуальная ориентация никак не влияет на мужественность.

«В мире фигурного катания и спорта нет места гомофобным комментариям. Надеюсь, ISU поддерживает меня в том, чтобы дать чёткий сигнал: это недопустимо, от кого бы это ни исходило», — написал спортсмен.

Судья попытался оправдаться. По его словам, он не хотел оскорбить француза, а просто подчеркнул как факт, что Сизерону сложно изобразить любовь к партнёрше.

«Во-первых, представители федерации явно не читали первоисточник с моей прямой речью. Да и перевод на другие языки тоже мог исказить смысл. Во-вторых, нетрадиционная ориентация Гийома — не недостаток, а его личное дело», — цитирует арбитра «Матч ТВ».

Тем не менее, это не спасло его от разбирательств в международной федерации. ISU начала расследование по поводу высказываний специалиста. Согласно Этическому кодексу организации, к нему может быть применено дисциплинарное взыскание.

«ISU решительно осуждает любые заявления гомофобного, расистского, дискриминационного или предвзятого характера. В спорте и нашем обществе нет места оскорбительным высказываниям и поведению», — подчеркнули в федерации.

Между тем другая французская фигуристка Ваннеса Джеймс высказалась о скандале, в который попал её бывший партнёр Морган Сипре. Призёра чемпионата мира обвинили в сексуальных домогательствах к 13-летней девочке.

«Я глубоко разочарована, что мой бывший партнёр вёл себя подобным образом. Чрезвычайно важно доверять пострадавшим и поддерживать их. Я отдаю им должное за храбрость», — цитирует Джеймс NS News.

Страшный диагноз Загорски

Последние две недели российские болельщики с тревогой следили за состоянием отечественной фигуристки Тиффани Загорски. Она попала в инфекционную больницу, а её партнёр Джонатан Гурейро призывал поклонников поддержать девушку, чтобы их положительная энергетика помогла ей выздороветь как можно скорее.

При этом диагноз спортсменки не назывался, что породило различные слухи. Например, предполагали наличие у неё коронавируса. Однако спортсменка опровергла эту информацию в своих соцсетях. И только после выписки в субботу сообщила, что у неё обнаружили пневмококковый менингит.

«Хочу сказать огромное спасибо моим докторам и врачам инфекционной больницы. Благодаря их вмешательству на самых первых стадиях этого опасного для жизни заболевания, у меня хороший прогноз на выздоровление», — рассказала Загорски в Instagram.

В ближайшее время она намерена как можно лучше восстановиться в домашних условиях.

«Мне бы не хотелось, чтобы кто-либо столкнулся с этим ужасным заболеванием. Поэтому я настоятельно рекомендую всем пройти вакцинацию, если вы ещё этого не сделали. Я сама смогу пройти через несколько месяцев, когда полностью восстановлюсь (этот тип менингита отличается от того, от которого обычно вакцинируют детей)», — добавила Загорски.

Проблемы со здоровьем возникли и у известного тренера Татьяны Мишиной, которая работает с такими известными фигуристами, как Евгений Семененко, Михаил Коляда, Елизавета Туктамышева и другие. В ходе одного из занятий специалист получила перелом плеча.

Жёсткая критика Плющенко

На YouTube-канале академии Евгения Плющенко, тем временем, был опубликован очередной выпуск. Ведущая программ Елена Родионова представила подписчикам свою версию самых красивых фигуристок планеты. Семь первых мест в рейтинге достались россиянкам, и лишь на восьмой разместилась финка Киира Корпи.

Лучшей была признана Анна Щербакова. Два других призовых места достались юной подопечной самого тренера — Анастасии Зининой и Александре Степановой. Следом расположились Татьяна Навка и Виктория Синицина. Загитова и Медведева заняли 6-е и 11-е места соответственно. А вот Юлии Липницкой и Елизаветы Туктамышевой не нашлось места даже в топ-25.

Между тем, Щербакова и Медведева стали номинантками на премию Glamour «Женщины года-2021». Анна поборется за награду в категории «Спортсменка года» с гимнастками Диной и Ариной Авериными, синхронистками Светланой Ромашиной и Светланой Колесниченко, стрелком Виталиной Бацарашкиной, фехтовальщицей Мартой Мартьяновой и дзюдоисткой Мадиной Таймазовой. Евгения же вместе с экс-гимнасткой Ляйсан Утяшевой представлена в категории «Лицо с экрана».

А вот самого Плющенко жёстко раскритиковала Марина Черкасова — первый тренер Алёны Косторной. По её словам, в группе двукратного олимпийского чемпиона фигуристка сбавила требования к себе, тогда как у Этери Тутберидзе работала с полной выкладкой.

«Тутберидзе — умница, молодец, воспитала такую плеяду детишек. Мне нравится её команда, на них надо равняться… Я вам могу сказать, у Этери Георгиевны дисциплина, как у Станислава Жука: не работаешь — уходи, она заставляет детей работать, так и получаются чемпионы. Плющенко — не жёсткий тренер. Алёна немножко поправилась там, разленилась. Её нужно было жёстко заставлять работать, ей нужен хлыст и небольшой пряник. Думаю, она сама понимает, какую ошибку допустила», — поделилась Черкасова в интервью журналу «Собеседник».

Рассказала о работе с Тутберидзе и Медведева. По признанию двукратной чемпионки мира, она замечает те мелочи, на которые другой тренер не обратил бы внимания.

«Вот сказали сделать десять прыжков. Ты подъезжаешь и говоришь: «Я сделал». А на самом деле выполнил семь. И она всё это замечает. Как — непонятно, мы до сих пор не знаем. Думаю, и в жизни этот навык пригождается», — вспомнила Медведева на онлайн-форуме боевых искусств «Путь чемпиона».

Хватало интересных событий и у других наставников. Так, радостная новость пришла из группы Сергея Давыдова. Его 12-летняя подопечная Мария Гордеева во время занятия исполнила четверной тулуп. Ранее она уже демонстрировала другой элемент ультра-си — сальхов. Возможно, в лице талантливой девочки в самое ближайшее время страна получит одну из ведущих фигуристок.

А Тамара Москвина незадолго до отъезда Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на этап Гран-при в США сняла видео с тренировки. В частности, в кадр попала отработка поддержки и подкрутки. Эти моменты не на шутку напугали зрителей, ведь спортсмен подбрасывал партнёршу на очень большую высоту. А специалист в шутку рассказала, что иногда девушка долетает почти до потолка.