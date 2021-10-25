Тактика Трусовой, стиль Тарасовой и Морозова и программа Чена: что обсуждали специалисты после Skate Ameriсa

Александра Трусова поступила правильно, значительно облегчив свою произвольную программу и исполнив только один четверной прыжок на турнире Skate America. Тренер Александр Жулин полагает, что это связано исключительно с травмой спортсменки, а хореограф Илья Авербух уверен, что победа в Лас-Вегасе поможет россиянке обрести психологическую устойчивость. В свою очередь, Татьяна Тарасова заявила, что осталась под впечатлением от выдающейся программы американца Нэйтана Чена, а Александр Смирнов похвалил Евгению Тарасову и Владимира Морозова за обогащение творческого багажа.

Каждый старт российских фигуристов в преддверии Олимпийских игр в Пекине вызывает огромный интерес у болельщиков и специалистов, а выступления спортсменов изучаются с особой тщательностью. Не стал исключением и первый этап Гран-при по фигурному катанию, который завершился в США. Для многих спортсменов он стал первым международным турниром в сезоне.

«Первые в логове врага»

Конечно же, основное внимание было приковано к женскому одиночному катанию. В Лас-Вегас отправились три представительницы России — Александра Трусова, Дарья Усачёва и Ксения Синицына. Основная борьба развернулась между ученицами Этери Тутберидзе и чемпионкой юношеских Олимпийских игр прошлого года Ю Ён. Кореянка имеет в своём арсенале тройной аксель. В произвольной программе она его исполнила, но неидеально, и в итоге осталась третьей, пропустив вперёд Трусову и Усачёву.

Такой исход вызвал негодование у американских поклонников: они отдавали Ю Ён серебро. Однако по мнению экс-фигуристки Катарины Гербольдт, в США просто не хотели, чтобы первые два места достались россиянкам. Если бы была возможность, судьи поставили бы кореянку выше.

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«На сегодняшний день Ю Ён может попробовать составить конкуренцию нашим девочкам. Но чтобы мы её боялись — скорее нет, чем да», — сказала Гербольдт «Чемпионату».

Отметила сложность выступления в США, где судьи не особо щедры на оценки для россиян, и заслуженный тренер Татьяна Тарасова. Она призналась, что чувствует гордость за фигуристок, которые смогли справиться с оказанным на них давлением.

«Первые в логове врага. Мы же всегда в логове находимся. Все в разных странах, а мы в логове», — заявила специалист в интервью РИА Новости.

Оценивая выступление российских спортсменок, Тарасова положительно высказалась о решении Трусовой выполнить только один четверной прыжок в произвольной программе. Ранее во время контрольных прокатов бронзовый призёр чемпионата мира демонстрировала все пять. Однако в Лас-Вегасе Саша выступала с травмой, и подобное рвение было просто опасно для здоровья. Такого же мнения придерживается двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин. Специалист подчеркнул, что команда Тутберидзе очень грамотно провела турнир.

«Выиграли на классе: убрали тройной аксель из короткой и четыре четверных. Скорее всего, Саша пока не может их делать из-за травмы. Но она показала очень грамотный прокат с великолепным четверным лутцем, была видна программа. Они идут абсолютно правильным путём», — считает Жулин.

По словам хореографа Ильи Авербуха, соперников у Трусовой на турнире не было. Проиграть она могла только себе самой, однако этого не произошло.

«У Саши серьёзный запас прочности. Она выступала с травмой, проявила бойцовский характер. Эта победа хороша для психологической устойчивости. Впереди большой сезон. Трусова очень хорошо его начала», — пояснил Авербух изданию «Спорт-Экспресс».

На пресс-конференции Трусова призналась, что на самом деле планировала исполнить три квада, однако не было достаточного количества тренировок до старта. Даже с одним четверным она каталась впервые после травмы. При этом спортсменка отметила, что прогрессирует.

«Я изменилась — и внутренне, и внешне. Познакомилась с разными тренерскими подходами, получила большой опыт. Думаю, с каждым сезоном я становлюсь сильнее», — призналась Александра.

Не такие восторженные отзывы о катании Трусовой слышны из Америки. По мнению канадской журналистки Беверли Смит, японка Сатоко Мияхара, которая на последнем чемпионате мира заняла седьмое место, выглядит намного сильнее Саши, завоевавшей на том турнире бронзовую медаль.

«Дело за сложностью»

Куда более сдержанно высказывались специалисты о выступлении двух других россиянок на Skate America. По мнению Авербуха, Усачёвой не хватает топ-элементов для борьбы с лидерами женского одиночного катания.

«То, что уже есть в арсенале, она делает качественно и стабильно. В этом плане Даша большая молодец. Как только она начнёт демонстрировать прыжки более высокого уровня, можно говорить о ней как о претенденте на медаль», — добавил хореограф.

Тарасова, комментируя выступление Усачёвой, посоветовала не торопиться с выводами по поводу сложности программы: всё-таки ещё только начало сезона.

«Сейчас октябрь, рано делать какие-то выводы о том, что с ней будет дальше. Усачёва откатала с ошибочками, но это не помешало ей остаться на своём месте», — сказала специалист.

Как призналась 15-летняя спортсменка, Skate America сложился для неё сложнее, чем предыдущие турниры, потому что стал первым международным стартом на взрослом уровне.

«Я немного расстроена ошибками, которые допустила в произвольной программе, но довольна своим результатом», — приводит слова Усачёвой пресс-служба Международного союза конькобежцев.

Достаточно скромные оценки судьи показали третьей представительнице России — Ксении Синицыной. Для неё, как и для Усачёвой, выступление на Skate America, стало дебютом на международном уровне. Фигуристка откатала чисто обе программы, но осталась лишь на пятой строчке.

«С Ксенией Синицыной произошло то, что произошло. Она не упала, всё сделала, но каталась по-детски и совершенно без скорости. Способный, хороший ребёнок», — сказала Тарасова телеканалу «Матч ТВ».

Сама спортсменка осталась довольна выступлением и пообещала усложнить контент на следующих турнирах, добавив четверной прыжок.

«У Тарасовой и Морозова появился стиль»

Этап Гран-при в Лас-Вегасе стал особенным для Этери Тутберидзе. Тренер в этот раз выводила на лёд не только девушек-одиночниц, но и спортивную пару Евгения Тарасова — Владимир Морозов. Ребята выступили не без ошибок, однако уверенно выиграли турнир. После награждения тренер выложила в Instagram фотографию с подписью: «Skate America 2021 — золото. Работаем дальше».

При этом далеко не все специалисты считают победу Тарасовой и Морозова заслугой именно команды «Хрустального». Неоднократный призёр чемпионатов мира в парном катании Александр Смирнов отметил, что свой стиль у пары сформировался значительно раньше — в период работы в Америке.

«У Тарасовой и Морозова уже появилось своё лицо. Я эти изменения связываю даже не со штабом Тутберидзе, а с периодом тренировок в Америке. Работа с танцорами многое дала, они усилили свой творческий багаж, прибавили в катании, мелких тонкостях фигурного катания, используют небольшие танцорские приёмы. Обогатились, стали выступать намного ярче, красивее. Возможно, в новых программах им не хватает наглости. Но конкретно в этих постановках она им и не нужна», — сказал Смирнов.

Впрочем, далеко не у всех российских спортсменов всё удачно сложилось в США. В мужском одиночном катании Артур Даниелян занял последнее, десятое место. Фигуриста поддержала призёр Олимпийских игр Евгения Медведева, отметив характер юноши.

«В произвольной программе было намного чище, чем в короткой. Одна грубая ошибка — падение с четверного сальхова, чуть менее грубая — с тройного акселя, степ-аут. Самое важное, что он продолжил кататься и бороться», — заявила Медведева в эфире Первого канала.

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Дебют Даниеляна на международном взрослом уровне состоялся в звёздной компании. На лёд в Лас-Вегасе также выходили американцы Винсент Чжоу и Нэйтан Чен, японец Сёма Уно. Как призналась Татьяна Тарасова, ей особенно понравилась программа бронзового призёра Олимпийских игр в Пхёнчхане.

«Чен проиграл впервые за долгое время, но у него выдающаяся программа! Моё мнение — лучшая! Это необыкновенное проникновение в музыку Моцарта, глубокое погружение в неё. Если Нэйтан прыгнет лутц и сальхов, которые не сделал в США, всё будет иначе. Чжоу — молодец! Но Чен… Я не могла спать всю ночь. Какую же он катает программу! Осталась под впечатлением», — призналась Тарасова.

Впереди не менее яркий по составу Гран-при Канады, который пройдёт с 29 по 31 октября. В понедельник пришла хорошая новость — российские спортсмены выступят на нём в полном составе. Фигуристы и тренеры получили паспорта с канадскими визами. На турнир отправятся Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная. В соревнованиях мужчин выступят Макар Игнатов, Александр Самарин, Евгений Семененко, в парном катании — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Самый юный состав в танцах на льду: Россию представят Диана Дэвис — Глеб Смолкин, Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный.