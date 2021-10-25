Мишина оценила выступление россиянок на Skate America по фигурному катанию

Тренер Татьяна Мишина подвела итоги выступления россиянок на этапе Гран-при по фигурному катанию в США.

«Все девочки выступили очень хорошо, места говорят сами за себя — на высоте. Первые два места, конечно, были ожидаемыми, хотя и их никто не гарантировал, потому что фигуристки из Японии и Южной Кореи тоже представляют большую силу. Тем не менее Трусова и Усачёва себя зарекомендовали», — цитирует Мишину РИА Новости.

По мнению Мишиной, Александра Трусова, у которой было небольшое повреждение ноги, не стала рисковать с большим количеством четверных прыжков, поэтому выполнила четверной лутц.

«Но и одного хватило, чтобы победить», — сказала она.

17-летняя россиянка по итогам короткой и произвольной программ набрала 232,37 балла. Второе место заняла её соотечественница Дарья Усачёва — 217,31 балла, а третьей стала представительница Южной Кореи Ю Ён (216,97).

Ранее Трусова заявила, что намерена усложнить контент своей программы.