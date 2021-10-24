Тарасова осталась под впечатлением от выступления Усачёвой и Синицыной на Skate America

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала выступления фигуристок Дарьи Усачёвой и Ксении Синицыной в короткой программе на Skate America.

«У Усачёвой прекрасное выступление в короткой программе. Дарья хорошо дебютировала, сделала свои элементы. Она очень хорошо откатала свою программу! Даша здорово катается. Да и Синицына очень хорошо каталась! Все наши девочки оставили хорошее впечатление и, как следствие, заняли весь пьедестал после короткой программы. Думаю, что они на всех произвели сильное впечатление. Не зря же пока занимают первое, второе и третье места по итогам короткой программы. С нетерпением ждём произвольную!» — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Напомним, что по итогам короткой программы лидирует Александра Трусова (77,69 балла), на втором месте — Дарья Усачёва (76,71), третья — Ксения Синицына (71,51).

Ранее Тутберидзе отреагировала на победу Тарасовой и Морозова на Skate America.