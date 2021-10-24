Тутберидзе отреагировала на победу Тарасовой и Морозова на Skate America

Российский тренер Этери Тутберидзе отреагировала на победу своих подопечных Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на этапе серии Гран-при в США.

РИА Новости

«Skate America. Работает дальше», — написала Тутберидзе в своём Instagram. Напомним, что спортивная пара выиграла Skate America, набрав 222,50 балла. Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли третье место (205,53). Подопечная Тутберидзе Александра Трусова лидирует по итогам короткой программы в женском одиночном катании. Произвольную программу она представит 24 октября. Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала победу Александры Трусовой в короткой программе на первом этапе серии Гран-при сезона-2021/22 в США.