Тарасова — о победе травмированной Трусовой: это не подвиг

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала победу Александры Трусовой в короткой программе на первом этапе серии Гран-при сезона-2021/22 в США.

«У Трусовой не была, а есть травма ноги. Можно ли назвать подвигом победу Саши в короткой программе? Да нельзя назвать! Это не подвиг. Прошла лишь короткая программа. Она первая после короткой программы. Точка. В связи с болезнью ноги Трусова прыгала аксель в два с половиной оборота — всё остальное сделала чисто. Катается она очень хорошо!» — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Напомним, что 17-летняя фигуристка чисто исполнила свою программу и получила от судей 77,69 балла.

Второе место заняла её соотечественница Дарья Усачёва (76,71), которая также откаталась безошибочно. Тройку лучших замкнула россиянка Ксения Синицына (71,51).

Ранее Тарасова и Морозов выиграли Skate America.