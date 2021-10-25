Российские фигуристы получили визы Канады для участия в Гран-при

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков рассказал о готовности виз для отечественных спортсменов, которые будут участвовать в этапе серии Гран-при в канадском Ванкувере.

© Григорий Сысоев

РИА Новости