Российские фигуристы получили визы Канады для участия в Гран-при
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- РИА Новости
«Паспорта с визами фигуристов и тренеров получены», — цитирует Горшкова РИА Новости.
Напомним, что проблемы с получением канадских виз возникли у Камилы Валиевой, Елизаветы Туктамышевой, Алёны Косторной, Евгения Семененко, Макара Игнатова, у тренеров Алексея Мишина и Евгения Рукавицына и других россиян.
Skate Canada пройдёт с 29 по 31 октября.
Ранее сообщалось, что Валиева и Туктамышева получат канадские визы 25 октября.