Источник: Валиева и Туктамышева получат канадские визы 25 октября

Россиянки Камила Валиева и Елизавета Туктамышева 25 октября получат канадские визы для участия в этапе Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Напомним, что паспорта с визами, помимо Валиевой и Туктамышевой, пока не получили Алёна Косторная, Евгений Семененко и Макар Игнатов, а также тренеры Алексей Мишин и Евгений Рукавицын.

Танцевальная пара Елизавета Шанаева / Дэвид Нарижный и Александр Самарин уже прибыли в Ванкувер.

Skate Canada пройдёт с 29 по 31 октября.

Ранее заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что ряд российских фигуристов не получили канадские визы.