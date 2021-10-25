Источник: Валиева и Туктамышева получат канадские визы 25 октября
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Напомним, что паспорта с визами, помимо Валиевой и Туктамышевой, пока не получили Алёна Косторная, Евгений Семененко и Макар Игнатов, а также тренеры Алексей Мишин и Евгений Рукавицын.
Танцевальная пара Елизавета Шанаева / Дэвид Нарижный и Александр Самарин уже прибыли в Ванкувер.
Skate Canada пройдёт с 29 по 31 октября.
Ранее заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что ряд российских фигуристов не получили канадские визы.