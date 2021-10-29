Коляда рассказал о произвольной программе под саундтрек из фильма «Список Шиндлера»

Короткая ссылка
Россиянин Михаил Коляда признался, что его не смущает, когда другие фигуристы используют в своих выступлениях в сезоне-2021/2022 музыку из саундтрека киноленты «Список Шиндлера».
Коляда рассказал о произвольной программе под саундтрек из фильма «Список Шиндлера»
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Если говорить о Джейсоне Брауне, то я увидел две абсолютно разные истории в плане хореографии, подачи, эмоций. Насчёт других фигуристов — думаю, что каждый спортсмен представляет своё видение, своё чувство музыки. И, естественно, они вообще не похожи друг на друга», — цитирует Коляду «Чемпионат».

Коляда рассказал, что он в образе главного героя фильма, Оскара Шиндлера, пытается пережить его эмоции и переживания. По словам 26-летнего фигуриста из Санкт-Петербурга, его программа рассказывает о великом поступке человека, который пытается сломать систему.

«Я показываю, что через боль, через страдания в конечном итоге он смог помочь многим людям», — добавил Коляда.

Ранее сообщалось, что Коляда занял первое место на «Мемориале Панина-Коломенкина».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить