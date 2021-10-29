Коляда рассказал о произвольной программе под саундтрек из фильма «Список Шиндлера»

Россиянин Михаил Коляда признался, что его не смущает, когда другие фигуристы используют в своих выступлениях в сезоне-2021/2022 музыку из саундтрека киноленты «Список Шиндлера».

«Если говорить о Джейсоне Брауне, то я увидел две абсолютно разные истории в плане хореографии, подачи, эмоций. Насчёт других фигуристов — думаю, что каждый спортсмен представляет своё видение, своё чувство музыки. И, естественно, они вообще не похожи друг на друга», — цитирует Коляду «Чемпионат».

Коляда рассказал, что он в образе главного героя фильма, Оскара Шиндлера, пытается пережить его эмоции и переживания. По словам 26-летнего фигуриста из Санкт-Петербурга, его программа рассказывает о великом поступке человека, который пытается сломать систему.

«Я показываю, что через боль, через страдания в конечном итоге он смог помочь многим людям», — добавил Коляда.

Ранее сообщалось, что Коляда занял первое место на «Мемориале Панина-Коломенкина».