Ягудин считает, что Россия отстаёт от ведущих стран в мужском одиночном катании

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил перспективы российских фигуристов на олимпийские медали на Играх-2022 в Пекине.

«Мы никогда в последнее время особо и не говорили, что в отечественном мужском одиночном катании всё хорошо. Бронза Олимпиады — это нереально. Чтобы попасть в тройку призёров, надо, чтобы у наших всё сложилось, чего мы никогда в последнее время не видели. И нужно, чтобы кто-то из лидеров очень сильно ошибался. Но в нашей сборной я не вижу претендентов даже на бронзу. Миша Коляда гениален и хорош по компонентам, но я пока что не видел у него ни одного турнира, чтобы всё было прямо наотмашь. У нас уже давно печаль в мужском катании. Дима Алиев тоже хорош по компонентам, есть четверной лутц. Но когда наши пытаются сделать три четверных в произвольной программе, это зачастую не получается. А у соперников — по четыре-пять. К сожалению, мужское одиночное сейчас у нас на ступеньку ниже, чем в лидирующих странах», — приводит слова Ягудина Sport24.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов одержали победу на этапе Кубка России по фигурному катанию.