Симпатия Милохина к Медведевой, клип Сотниковой, инфекция Загорски: что обсуждают в мире фигурного катания

Тиктокер Даня Милохин признался, что партнёрша по «Ледниковому периоду» Евгения Медведева нравится ему как девушка, и не исключил возникновения романтических чувств к ней. Выступающая за Россию Тиффани Загорски попала в инфекционную больницу и пропустит этап Гран-при в США. Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова презентовала клип на собственную песню «Сталь». А Джессику-Ноэль Калаланг признали невиновной в употреблении допинга. Американке удалось доказать, что запрещённое вещество попало в её организм через косметику. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Атака «медвеботов» на Ягудина

Шоу «Ледниковый период» выходит на телеэкраны уже 14 лет, однако ещё никогда оно не пользовалось такой популярностью, как сейчас. Во многом это связано с участием в проекте Евгении Медведевой и Дани Милохина. Зрители с огромным интересом ждут каждое выступление дуэта, а также активно обсуждают взаимоотношения молодых людей.

В новом выпуске они вышли на лёд в советской школьной форме. По его окончании одну из пар отправили домой, но двукратную чемпионку мира и тиктокера судьи пожалели. И этому остаётся лишь порадоваться, ведь они регулярно дают повод поговорить о себе. Так, недавно молодой человек прокомментировал слухи о романе с партнёршей.

«Она мне нравится как девушка. Мне с ней очень хорошо. Даже сейчас не хотел идти на этот подкаст, поскольку нужно репетировать. Я прямо пою с ней. «Привет, Женечка!» — «Привет!» Мы обнимаемся, и так хорошо становится. Когда выступаем, она тоже круто меня поддерживает… Чувства больше как к сестре, но я понимаю, что она не сестра. Могут быть и романтические... Не буду скрывать», — поделился Милохин на YouTube-канале Сергея Мезенцева.

Продюсер телепроекта Илья Авербух также похвалил пару. По его признанию, он опасался, что Даня затеряется на фоне профессиональных актёров, но тот полностью справился с задачей.

«Мне было важно, чтобы он, например, не кривлялся, изображая школьника, а именно был пионером. И он сделал всё блестяще. Он оказался заботлив, так трогательно нёс её портфель. Это очень важное естество, оно касается всех участников», — рассказал специалист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Более того, по мнению продюсера, молодой человек вполне мог бы стать неплохим фигуристом.

«У него всё для этого есть. Мягкие сильные ноги, координация, быстро схватывает движения. Давайте не будем забегать вперёд, сейчас мы делаем весь акцент на том, чтобы ребята становились парой. Это интересно им — и это сложно», — добавил Авербух.

Дуэт вызывает у болельщиков особенный интерес ещё и благодаря конфронтации Медведевой с ведущей Алиной Загитовой. Порой в неё оказываются втянуты даже другие участники. Так, Александр Энберт поставил смеющиеся эмодзи к видео с участием Милохина, в котором тиктокер прошептал, что Евгения «не любит» бывшую партнёршу по сборной России. За это призёру Олимпийских игр пришлось объясняться.

«Я поставил смайлики именно Дане, даже отметил его аккаунт. Он смешно кривляется на камеру, и меня это развеселило. Как может идти какая-то глобальная вражда между девушками? Нет никакой глобальной вражды, мы все общаемся: с Алиной общаемся, встречаемся и рассказываем ей о нашей программе, с Женей общаемся хорошо, когда катаемся. Это всё ерунда, это всё надуманно», — цитирует Энберта «Газета.Ru».

В похожую ситуацию попал соведущий Загитовой Алексей Ягудин. К посту одного из хейтеров Медведевой в Instagram он поставил эмодзи с аплодисментами. В результате страницу олимпийского чемпиона буквально атаковали фанаты девушки.

«У меня к Жене спокойное отношение, а к её поклонникам — нет. Стираю все оскорбления в адрес Алины и Жени, но «медвеботы» — неадекваты. Я не понял хейт ко мне со стороны поклонников Медведевой. Подумал, очередные непонятные баталии между двумя лагерями. Я это не поддерживаю. Позже мне прислали скрин и объяснили, на что я отправил своё виртуальное почтение. Глупость. Недоразумение. Ерунда. Тупанул. Признаю», — заявил Ягудин.

Впрочем, зачастую участники проекта хвалят Загитову. Так, актриса Дарья Мельникова, выступающая в паре с Максимом Марининым, поразилась тому, как быстро Алина сумела повысить свою квалификацию в качестве ведущей.

«Очень сложно быть ведущей, не имея навыков и изначальной предрасположенности к этому, поскольку человек всю жизнь занимался спортом… Жуткий, просто колоссальный труд. Не знаю, как Алина справляется», — подчеркнула Мельникова.

Сама Загитова в каждом выпуске «Ледникового периода» предстаёт в новом костюме. Не стал исключением и заключительный. Девушка появилась на льду в асимметричном платье-пиджаке бежевого цвета.

Оправдание Калаланг в деле о допинге

Последние дни в мире фигурного катания не обходятся без проблем со здоровьем у спортсменов. Наиболее обсуждаемой стала болезнь выступающей за Россию Тиффани Загорски. Вместе с Джонатаном Гурейро она должна была выступить на этапе Гран-при в США, но пара снялась с турнира. Позже тренер дуэта Светлана Алексеева сообщила, что подопечная находится в инфекционной больнице.

В свою очередь, партнёр выразил надежду, что поддержка фанатов и их положительная энергетика помогут фигуристке выздороветь как можно скорее. К счастью, Загорски быстро пошла на поправку. Во вторник в штабе пары заявили, что её должны выписать на этой неделе.

Испытывают проблемы и другие известные отечественные танцоры — Виктория Синицына и Никита Кацалапов. Они вынуждены будут пропустить мемориал Дениса Тена в Казахстане из-за повреждения спины у молодого человека. По словам наставника пары Александра Жулина, врачи «внимательно осмотрели» олимпийского чемпиона, но о сроках восстановления пока говорить не приходится. Сам спортсмен настроен более оптимистично и намерен вернуться в строй к этапу Гран-при в Японии.

«Мне уже лучше, начал тренировки на льду, но в облегчённом режиме, без поддержек, поскольку реабилитация продолжается», — подчеркнул Кацалапов.

Со сложностями столкнулись и иностранные фигуристы. Так, китаец Боян Цзинь за две недели до начала Asian Open попал в больницу с аппендицитом. По его словам, он провёл в госпитале два дня, почти ничего не ел и похудел на пять килограммов. А японка Рика Кихира снялась с этапа Гран-при в Канаде из-за не залеченной до конца травмы лодыжки.

Если другие страны теряют фигуристов, то сборная США, напротив, получила подкрепление в лице пары Джессика-Ноэль Калаланг / Брайан Джонсон. Дуэт вынужден был пропустить восемь месяцев из-за разбирательств по допинговому делу. Во время чемпионата страны партнёрша сдала положительную пробу на 4-хлорфеноксиуксусную кислоту (4-CPA), метаболит меклофеноксата, который является запрещённым стимулятором. Однако ей удалось доказать, что вещество попало в её организм через косметику.

В России оправдание американки вызвало неоднозначную реакцию. Так, депутат Госдумы Дмитрий Свищёв упрекнул WADA в необъективности.

«Нас бы в такой ситуации никто не простил, ни одного нашего довода не хотят слышать… Зато спортсмен из США рассказал бы историю про помаду, крем, гормональные таблетки какие-нибудь, как они любят делать. Я уже молчу о терапевтических исключениях, которые американцам выписывают врачи», — заявил Свищёв.

Запрет для журналистов от Глейхенгауза

Впрочем, куда больший интерес у отечественных болельщиков вызывают новости, поступающие из команд Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. «Ангелы» обошлись без громких новостей. Разве что в воскресенье в академии состоялись внутренние соревнования. Также стало известно, что 13-летняя Вероника Жилина, в сентябре повредившая связки голеностопа, приступила к тренировкам и постепенно набирает форму.

Больше событий произошло в «Хрустальном». Например, на прошлой неделе в коллективе сообщили о регистрации товарного знака «Этери Тутберидзе». Зачем это было сделано, объяснила агент Мария Шашина, работающая с тренером.

«Необходимо защитить известного и успешного человека, чьё имя уже является брендом... Если произойдёт какая-то неприятная ситуация, например, выход биографической книги или фильма, не согласованный с героем, — чем так любят грешить охотники за сенсациями, — обладателю соответствующего товарного знака останется только потребовать возмещения морального вреда в рамках закона», — объяснила Шашина в Instagram.

А во время турнира Budapest Trophy в Венгрии разгорелся громкий скандал с участием подопечных Тутберидзе Анны Щербаковой и Майи Хромых. В штабе фигуристкам запретили общаться с отечественными журналистами. По информации Sport24, ограничение коснулось двух из трёх приехавших в Будапешт представителей СМИ из России, а наложил его хореограф группы Даниил Глейхенгауз.

Позже один из корреспондентов Анатолий Самохвалов назвал причину такого решения. Якобы в команде остались недовольны тем, что, побывав на тренировке, он вместе с коллегой написал о тейпе на шее Щербаковой.

«Всем великим тренерам хотелось бы объяснить раз и навсегда: если у вас чемпионка мира (как и любая другая фигуристка) выходит на занятие с огромным пластырем на шее, журналист обязан задать вопросы на эту тему как можно скорее», — написал Самохвалов в Telegram.

После такого на второй план отошла новость о возвращении в группу Тутберидзе Егора Рухина. Талантливый юниор покинул её в 2020-м и перешёл в ЦСКА к Марине Селицкой и Елене Буяновой. По информации «Матч ТВ», спустя год спортсмен вновь поменял прописку и уже больше недели тренируется в «Хрустальном».

Песня от Турсынбаевой из ванной комнаты

К счастью, последние дни в мире фигурного катания получились богатыми не только на травмы и скандалы, но и на творческие проявления. Аделина Сотникова недолго расстраивалась из-за снятия с «Ледникового периода» и презентовала клип на песню «Сталь». Композицию олимпийская чемпионка записала в дуэте с молодой исполнительницей IVKA.

«В понедельник был очень волнительный день… Прошла презентация нашего с IVKA клипа «Сталь». Такого волнения я давно не испытывала, это был взрыв эмоций… Просто послушайте песню и посмотрите клип. Я надеюсь, каждому из вас откликнется та история, которую мы попытались донести», — написала Сотникова в Instagram.

Запела и недавно завершившая карьеру Элизабет Турсынбаева. Призёр чемпионата мира из Казахстана порадовала поклонников исполнением хита Kiss me американской рок-группы Sixpence None the Richer. Причём экс-спортсменка не нашла лучшего места для записи, чем ванная. Такой выбор помещения она объяснила «акустическими целями».

«Не планировала петь вообще и не пела давно, но потом увидела у себя дома гитару — непонятно, откуда она тут. Начала учить песню Sixpence None the Richer — Kiss me. Хотела выучить, чтобы аккомпанировать себе сама, но шло, конечно, туго», — объяснила Турсынбаева.

В свою очередь, Алёна Косторная приняла участие в фотосессии в стиле фильма «Сумерки», который назвала одним из своих любимых. А Бетина Попова оказалась большой поклонницей киберспорта. По её словам, она не отрываясь следила за The International — чемпионатом мира по Dota 2, сенсационную победу в котором одержала российская команда Team Spirit.

«Шесть дней смотрела весь турнир. Болела за Team Spirit с самого начала, и ещё моим фаворитом являлась Team Secret. Ребята — невероятные молодцы, просто нет слов, чтобы передать все эмоции. Не представляю, насколько тяжёлым выдался у них этот день… Я искренне верила, что они способны выиграть. На таком кураже от серии побед неудивительно, что они стали чемпионами», — призналась фигуристка.