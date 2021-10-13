Татуировка Милохина в честь Медведевой, трюк Плющенко и беременность Леоновой: что обсуждают в мире фигурного катания

Даня Милохин набил татуировку в честь партнёрши по «Ледниковому периоду» Евгении Медведевой, а Алёна Леонова заявила, что находится на пятом месяце беременности. Между тем Евгений Плющенко попытался исполнить рискованный трюк на лыжном шасси вертолёта. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Выступление Медведевой и Милохина

К известному шоу «Ледниковый период» осенью приковано особенное внимание. Одной из главных причин является участие в нём Евгении Медведевой и Данилы Милохина. Решение объединить в дуэт двукратную чемпионку мира и популярного тиктокера произвело эффект разорвавшейся бомбы в среде их поклонников. А молодой человек своим поведением только подогревает интерес. Так, он шокировал публику, набив татуировку в честь партнёрши. Теперь на ноге у него изображён медведь на коньках с двумя надписями: «Люблю Даню» — на животе и «Жека» — на одном из коньков. Медведева была, мягко говоря, удивлена и попросила юношу свести хотя бы часть тату.

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«Я даже попросила кусочек свести. Говорю: «Забей там как-нибудь, пожалуйста». Ну, думаю, ладно, его тело — его дело. Пусть будет», — рассказала Медведева в интервью YouTube-каналу «Фигурка».

Не меньший интерес вызывает и взаимодействие Евгении с Алиной Загитовой в роли ведущей. Например, после второго выпуска, в котором пара выступила в лирическом образе под композицию Билли Айлиш, Алина задала бывшей подруге по сборной всего один вопрос, тогда как Милохину — четыре. Тиктокер и в этом случае сделал всё для привлечения внимания. По окончании проката в ходе интервью Даня прошептал, что его партнёрша «не любит Загитову», когда та отвечала на вопрос о ней.

К слову, сама олимпийская чемпионка в преддверии съёмок очередного выпуска поделилась с подписчиками новым образом. Девушку одели в чёрно-серебристое платье-пиджак с пайетками.

«Для меня большая радость и честь вести вместе с Алексеем Ягудиным одну из ваших любимых программ, которая из раза в раз объединяет профессиональных фигуристов и всеми обожаемых артистов и звёзд», — написала спортсменка в Instagram.

Внимательно следят за выступлением Милохина и Медведевой и другие участники. Призёр Олимпийских игр и победитель седьмого сезона «Ледникового периода» Александр Энберт признался, что ему стало страшно за соперников, когда те упали во время съёмок стартового выпуска.

«Как парник я понимал, что с Евгенией всё должно быть нормально. А Даня головой нормально так закинул. Мы встретились на следующий день, и я сразу спросил. Но он молодец, по-боевому отнёсся — забыли, идём дальше», — приводит слова фигуриста «Спорт-Экспресс».

Большой интерес у зрителей вызывает и дуэт Дмитрия Соловьёва и Ксении Бородиной. В прошлом сезоне «Ледникового периода» олимпийский чемпион выступал с другой бывшей ведущей «Дома-2» — Ольгой Бузовой. По словам экс-фигуриста, обе девушки — «суперработяги».

«Я к ним отношусь очень хорошо, но у меня есть некое отторжение, когда начинают говорить, кто за кем пришёл. Это телевизионное шоу, тут может участвовать кто угодно, и это не новое шоу. Ксюшу приглашали ранее, она в силу графика и боязни, наверное, не могла участвовать. И всё-таки собралась и теперь пришла», — цитирует Соловьёва WMJ.

А вот Аделина Сотникова окончательно отказалась от участия в проекте. Изначально она должна была выйти на лёд с Давидом Манукяном, но тот получил травму руки. Найти же новую пару ей не удалось. Теперь олимпийская чемпионка получила возможность спокойно готовиться к новогоднему шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик».

Пополнения в семьях Леоновой и Энберта

Также последние дни ознаменовались настоящим бэби-бумом. Сначала стало известно, что радостное событие в ближайшее время произойдёт в семье уже упомянутого Энберта. Его супруга Алеся призналась, что они с мужем ждут ребёнка.

Затем схожее заявление сделала призёр первенства планеты Алёна Леонова, чей супруг Антон Шулепов также является фигуристом. По словам спортсменки, она находится уже на пятом месяце беременности, а потому собирается закончить карьеру.

«Уже два года к соревнованиям не готовлюсь, занялась постановками программ, а с нынешнего сезона благодаря Евгению Рукавицыну набрала группу начальной подготовки и работаю с маленькими детьми», — приводит слова Леоновой «Р-Спорт».

О пополнении в семье рассказал и трёхкратный олимпийский чемпион Скотт Моир. По признанию канадца, дочь родилась у него ещё семь месяцев назад. Но ранее канадец не афишировал эту информацию.

А вот Медведева в интервью известной в прошлом гимнастке Ляйсан Утяшевой не смогла ответить на вопрос, будут ли у неё дети через десять лет.

«Я не вижу себя одной. Одна точно не буду. Дети, не дети — не знаю. В плане карьеры, надеюсь, это будет нечто креативное, возможно, спокойное. Или относительно спорта спокойное. Прибыльное и связанное с фигурным катанием», — призналась двукратная чемпионка мира.

Она также объяснила, почему решила поступить в МГУ, и рассказала, что попала в сильнейшую группу факультета по английскому языку.

«Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере. Короче говоря, продюсер. Пошла туда исключительно за знаниями, мне действительно интересно, как всё устроено изнутри», — добавила Медведева.

Благословение «Ангелов Плющенко»

Евгений Плющенко также делает всё, чтобы не выпадать из информационного поля. В последнее время в его академии состоялись сразу два важных события. Сначала её посетил священник протоиерей Илиия, который благословил фигуристов и пожелал им сил и здоровья для достижения высоких результатов.

Затем было объявлено о запуске собственного YouTube-канала Angels of Plushenko. Сложно сказать, каким контентом он будет наполнен, но уже известно, что каждую неделю собственное вечернее шоу в его рамках предстоит вести призёру первенства планеты Елене Радионовой, завершившей карьеру в прошлом году.

«Не хотел, но пришлось открыть свой канал… Главные новости из мира фигурного катания! Антифейк», — написал Плющенко в сториз Instagram.

Также специалист успел всерьёз напугать своих поклонников, исполнив опасный трюк. Тренер повис на руках на одном из лыжных шасси вертолёта и попытался, раскачавшись, перепрыгнуть на другое, но не удержался и упал в водоём. К счастью, травм он, по всей видимости, не получил.

В прошлом принципиальный соперник Плющенко наполнил социальные сети менее шокирующим контентом. Ягудин повторил поступок известной балерины Анастасии Волочковой, которая выложила откровенное фото из бани. На нём она прикрывает тело лишь веником из листьев. Олимпийский чемпион повеселил поклонников аналогичным кадром, с той лишь разницей, что сделал это в шортах.

Вручение виз российским фигуристам

Помимо нашумевшего конфликта Загитовой с журналистом, резонанс на неделе вызвали слова Екатерины Кураковой. Она уже несколько лет представляет сборную Польши — на родине девушка практически не имела шансов пробиться в элиту, а потому решение о смене спортивного гражданства не вызвало удивления. Спустя несколько лет после этого шага спортсменка призналась: отечественная федерация чинила ей препятствия, хотя всерьёз на юниорку никто не рассчитывал.

«Там знали, что я всё же хорошая спортсменка, а потому могу стать конкуренткой девочкам, выступающим за Россию. Но когда начала оформлять вид на жительство в Польше, они ничего не смогли сделать, хотя моё решение их, конечно, не обрадовало», — сказала спортсменка в интервью изданию Onet.

Также Екатерина честно призналась, что после завершения спортивной карьеры хотела бы остаться жить за границей.

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«Я очень счастлива и чувствую себе лучше, чем когда-либо. Ведь я могла два года назад завершить карьеру и не стоять на коньках, а теперь отобралась на Олимпиаду в Пекине. Знала, что Польша будет верным выбором, чувствовала, что я буду здесь востребованной. Чувствовать себя нужным — это, пожалуй, самое важное», — добавила фигуристка.

Заявление Кураковой вызвало неоднозначную реакцию в России. Так, олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова не поверила в то, что переход не самой талантливой девушки могли намеренно блокировать.

«У нас в одиночном катании сейчас такая конкуренция — это же нереально! Чтобы на Олимпийские игры попасть, нужно быть на голову сильнее остальных», — цитирует Журову «Газета.ru».

Впрочем, начать выступать за другую страну в фигурном катании удаётся далеко не всем. Например, президент Литвы Гитанас Науседа отказался предоставить гражданство парнице из США Эллисон Рид, которая выступает в дуэте с литовцем Саулиусом Амбрулевичюсом. Не было выявлено «особых заслуг» перед государством для получения документа в порядке исключения.

Между тем российские фигуристы решили вопрос с получением американских виз в преддверии этапа Гран-при Skate America. Необходимые документы члены национальной команды, как сообщают СМИ, в итоге получили в Ташкенте. В частности, обладателями виз стали чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они остались под впечатлением от поездки в Узбекистан.

«Немного фотографий нашего маленького, но удаленького путешествия в Ташкент. Атмосфера, люди, колорит сделали этот день тёплым и запоминающимся», — написала партнёрша в Instagram.

В понедельник стало известно, что в Северную Америку сборная, скорее всего, отправится без Даниила Самсонова. Его имя пропало из числа участников этапа.

А Федерация фигурного катания России пообещала сделать всё возможное для проведения в начале марта 2022-го в стране командного Кубка Первого канала.

Тем не менее в условиях пандемии коронавируса до конца нельзя быть уверенными в организации ни одного турнира. Вот и Китай из-за сложной эпидемиологической ситуации отказался от проведения в январе Чемпионата четырёх континентов. Теперь соревнование состоится в Таллине, где чуть ранее пройдёт другой крупный старт — первенство Европы.