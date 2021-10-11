Медведева рассказала, какие у неё отношения с Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своих отношениях с тренером Этери Тутберидзе.

«То, что происходило после Олимпиады, не стоит вскрывать, потому что массы не знают. Это всё равно личные дела. Авторитетно заявляю, что сейчас всё в порядке: общаемся, видимся, разговариваем, нормально», — сказала Медведева в интервью YouTube-каналу Ляйсан Утяшевой.

Напомним, что на Олимпиаде в Пхёнчхане — 2018 Евгения Медведева завоевала серебряную медаль, уступив золото Игр Алине Загитовой. После поражения она сменила наставника и переехала в Канаду, чтобы тренироваться под руководством Брайана Орсера.

В сентября 2020 года фигуристка вернулась в группу Этери Тутберидзе.

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