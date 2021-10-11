Медведева: на данный момент я завязала со спортом
- AP
«На этот сезон я решила: не стоит даже пытаться. Потому что в миллионный раз говорить про травмы не хочется, но главную роль играют они. По опыту других людей, сколько я видела на своём веку, которые у меня на глазах заканчивали», — сказала Медведева в интервью YouTube-каналу Ляйсан Утяшевой.
Она также добавила, что когда спортсмены объявляют о завершении карьеры, то у людей начинается «вселенский траур».
«Завязала? На данный момент — да, на этот сезон точно», — добавила Медведева.
Она примет участие в зимней Олимпиаде в Пекине в статусе посла.
Ранее тренер Александр Жулин подвёл итоги выступления российских фигуристок Камилы Валиевой, Елизаветы Туктамышевой и Алёны Косторной на турнире Finlandia Trophy.