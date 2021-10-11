Медведева: на данный момент я завязала со спортом

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своих спортивных планах на сезон-2021/22.

«На этот сезон я решила: не стоит даже пытаться. Потому что в миллионный раз говорить про травмы не хочется, но главную роль играют они. По опыту других людей, сколько я видела на своём веку, которые у меня на глазах заканчивали», — сказала Медведева в интервью YouTube-каналу Ляйсан Утяшевой.

Она также добавила, что когда спортсмены объявляют о завершении карьеры, то у людей начинается «вселенский траур».

«Завязала? На данный момент — да, на этот сезон точно», — добавила Медведева.

Она примет участие в зимней Олимпиаде в Пекине в статусе посла.

Ранее тренер Александр Жулин подвёл итоги выступления российских фигуристок Камилы Валиевой, Елизаветы Туктамышевой и Алёны Косторной на турнире Finlandia Trophy.