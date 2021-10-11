Жулин: все места на Finlandia Trophy распределились правильно

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Тренер Александр Жулин подвёл итоги выступления российских фигуристок Камилы Валиевой, Елизаветы Туктамышевой и Алёны Косторной на турнире Finlandia Trophy.
Жулин: все места на Finlandia Trophy распределились правильно
  • AP

«Сейчас бум женского одиночного катания в России. Это что-то потрясающее. Если туда добавить Щербакову и Трусову, то первая пятёрка могла бы быть русской, конечно, если бы в правилах разрешали. Такой результат практически нельзя победить на данный момент времени. Я считаю, что всё абсолютно честно, судейство было правильным. Все места распределились правильно, никаких вопросов нет», — цитирует Жулина «Чемпионат».

Напомним, что Камила Валиева выиграла турнир Finlandia Trophy с мировым рекордом, она набрала 249,24 балла.

Её соотечественница Елизавета Туктамышева заняла второе место (233,30). Третьей стала ещё одна россиянка — Алёна Косторная (218,83).

Ранее Ксения Иванова, первый тренер Камилы Валиевой, поделилась впечатлениями от победы своей ученицы на турнире Finlandia Trophy.

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