Первый тренер Валиевой: Камила в четыре года явно соображала на восемь лет

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Первый тренер Камилы Валиевой Ксения Иванова поделилась впечатлениями от победы своей ученицы на турнире Finlandia Trophy.
Первый тренер Валиевой: Камила в четыре года явно соображала на восемь лет
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Когда она была маленькой, уже было видно, что ребёнок перспективный. Во-первых, она в четыре года явно соображала не на четыре, а лет на восемь. Во-вторых, у неё и выворотность, и растяжка, и дуги были очень хорошие. Мама ей занималась, водила и на гимнастику, и на балет, и на фигурное катание», — цитирует Иванову «Чемпионат».

Она добавила, что не сомневалась, что Валиева выучит четверные прыжки.

Напомним, что Камила Валиева выиграла турнир Finlandia Trophy с мировым рекордом, она набрала 249,24 балла.

Её соотечественница Елизавета Туктамышева заняла второе место (233,30 балла). Третьей стала ещё одна россиянка — Алёна Косторная (218,83).

Ранее американский спортивный журналист Филипп Херш прокомментировал выступления российских фигуристок на турнире Finlandia Trophy.

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