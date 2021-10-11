Первый тренер Валиевой: Камила в четыре года явно соображала на восемь лет

Первый тренер Камилы Валиевой Ксения Иванова поделилась впечатлениями от победы своей ученицы на турнире Finlandia Trophy.

«Когда она была маленькой, уже было видно, что ребёнок перспективный. Во-первых, она в четыре года явно соображала не на четыре, а лет на восемь. Во-вторых, у неё и выворотность, и растяжка, и дуги были очень хорошие. Мама ей занималась, водила и на гимнастику, и на балет, и на фигурное катание», — цитирует Иванову «Чемпионат».

Она добавила, что не сомневалась, что Валиева выучит четверные прыжки.

Напомним, что Камила Валиева выиграла турнир Finlandia Trophy с мировым рекордом, она набрала 249,24 балла.

Её соотечественница Елизавета Туктамышева заняла второе место (233,30 балла). Третьей стала ещё одна россиянка — Алёна Косторная (218,83).

Ранее американский спортивный журналист Филипп Херш прокомментировал выступления российских фигуристок на турнире Finlandia Trophy.