Американский журналист: где в правилах ISU сказано о бонусе за то, что ты русский

Американский спортивный журналист Филипп Херш прокомментировал выступления российских фигуристок на турнире Finlandia Trophy.

«Я ищу, где в правилах ISU сказано о бонусе за то, что ты русский. Но для доступа к этому нужно пройти трёхфакторную идентификацию. Эти фигуристки достаточно хороши, настолько, что им не нужны раздутые баллы за компоненты и GOE только лишь из-за того, что на их куртках написано «Россия», — написал журналист в своём Twitter.

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла турнир с мировым рекордом, она набрала 249,24 балла.

Её соотечественница Елизавета Туктамышева заняла второе место (233,30 балла). Третьей стала ещё одна россиянка — Алёна Косторная (218,83).

Ранее олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Урманов сравнил выступления российских фигуристок Камилы Валиевой и Елизаветы Туктамышевой на турнире Finlandia Trophy.