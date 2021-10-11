Урманов: мне Туктамышева понравилась больше, выступления Валиевой я не понял

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Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Урманов сравнил выступления российских фигуристок Камилы Валиевой и Елизаветы Туктамышевой на турнире Finlandia Trophy.
Урманов: мне Туктамышева понравилась больше, выступления Валиевой я не понял
  • РИА Новости

«Мне Туктамышева понравилась больше, выступление Камилы с точки зрения интересного прочтения программы я не оценил. Точнее, не понял его. Поэтому не совсем справедливо будет её превозносить, бороться можно со всеми. Точно были люди, которые исполняли «Болеро» эффектнее, и Валиевой есть к чему стремиться. Три четверных — это здорово, но нужно что-то ещё», — цитирует Урманова газета «Известия».

Елизавета Туктамышева заняла второе место на международном турнире в Финляндии (233,30 балла), уступив соотечественнице Камиле Валиевой (249,24). Третьей стала ещё одна россиянка — Алёна Косторная (218,83).

Ранее Туктамышева заявила, что пока не планирует усложнять контент своей программы.

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