Туктамышева заявила, что пока не планирует усложнять контент своей программы

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что пока не планирует добавлять более сложные компоненты в свою программу.

«Пока что я не хочу ничего добавлять. Конечно, всегда хочется усложниться, но мне хотелось бы этот вариант пока стабильно накатывать. Он достаточно непростой, можно конкурировать с ним, поэтому хочется стабильно выступать, красиво, нарабатывать ещё вращения, дорожки, не делать таких глупых ошибок, как на риттбергере. Сейчас я еду домой, будем работать, а потом уже Гран-при в Канаде», — цитирует Туктамышеву Sports.ru.

24-летняя фигуристка заняла второе место на международном турнире в Финляндии (233,30 балла), уступив соотечественнице Камиле Валиевой (249,24).

Ранее Туктамышева рассказала, почему хорошо прыгает тройной аксель.

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