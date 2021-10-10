Туктамышева рассказала, почему хорошо прыгает тройной аксель

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, в чём секрет её коронного прыжка — тройного акселя.

«Я в детстве очень любила прыгать и рано выучила этот прыжок. Где-то сохранились те способности, желание. Плюс это всё же техника Алексея Николаевича Мишина, который изначально очень хорошо поставил мне двойной аксель — он был высокий, пролётный. Потому тут нет секрета, просто надо иметь потенциал к исполнению, потому что есть потенциально прыгучие спортсмены, а есть потенциально компонентные. Если есть потенциал к прыжкам, хорошая техника, смелость, потому что иметь смелость в сознательном возрасте — это немаловажно. Я с ней тоже борюсь, но стараюсь», — цитирует Туктамышеву Sports.ru.

24-летняя фигуристка заняла второе место на турнире Finlandia Trophy.

Ранее Тарасова высказалась о выступлении россиянок на Finlandia Trophy.