Туктамышева рассказала, почему хорошо прыгает тройной аксель

Короткая ссылка
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, в чём секрет её коронного прыжка — тройного акселя.
Туктамышева рассказала, почему хорошо прыгает тройной аксель
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24

«Я в детстве очень любила прыгать и рано выучила этот прыжок. Где-то сохранились те способности, желание. Плюс это всё же техника Алексея Николаевича Мишина, который изначально очень хорошо поставил мне двойной аксель — он был высокий, пролётный. Потому тут нет секрета, просто надо иметь потенциал к исполнению, потому что есть потенциально прыгучие спортсмены, а есть потенциально компонентные. Если есть потенциал к прыжкам, хорошая техника, смелость, потому что иметь смелость в сознательном возрасте — это немаловажно. Я с ней тоже борюсь, но стараюсь», — цитирует Туктамышеву Sports.ru.

24-летняя фигуристка заняла второе место на турнире Finlandia Trophy.

Ранее Тарасова высказалась о выступлении россиянок на Finlandia Trophy.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить