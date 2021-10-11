В ФФККР рассказали, из-за чего Самсонов снялся с Гран-при США

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что Даниил Самсонов снялся с этапа Гран-при США среди юниоров из-за проблем со здоровьем.
В ФФККР рассказали, из-за чего Самсонов снялся с Гран-при США
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Даниил Самсонов снялся с этапа в США по медицинским причинам. Даниил получил визу, но проблемы со здоровьем, к сожалению, не позволяют ему успеть подготовиться и принять участие», — цитирует Когана РИА Новости.

Первый этап Гран-при пройдёт 22—24 октября в Лас-Вегасе. Имя Самсонова исчезло из стартового листа соревнований.

Ранее сообщалось, что Самсонов снялся с этапа юниорского Гран-при по фигурному катанию в США.

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