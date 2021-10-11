В ФФККР рассказали, из-за чего Самсонов снялся с Гран-при США
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- РИА Новости
«Даниил Самсонов снялся с этапа в США по медицинским причинам. Даниил получил визу, но проблемы со здоровьем, к сожалению, не позволяют ему успеть подготовиться и принять участие», — цитирует Когана РИА Новости.
Первый этап Гран-при пройдёт 22—24 октября в Лас-Вегасе. Имя Самсонова исчезло из стартового листа соревнований.
Ранее сообщалось, что Самсонов снялся с этапа юниорского Гран-при по фигурному катанию в США.