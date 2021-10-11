Самсонов снялся с этапа юниорского Гран-при по фигурному катанию в США

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Россиянин Даниил Самсонов отказался от участия в этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в США.
Самсонов снялся с этапа юниорского Гран-при по фигурному катанию в США
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Фамилия 16-летнего фигуриста исчезла из списка участников мужского турнира.

Гран-при США состоится 22—24 октября в Лас-Вегасе.

Самсонов является двукратным победителем чемпионата России среди юниоров. Фигурист тренируется в группе Этери Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин одержали победу в турнире танцевальных пар на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Йошкар-Оле.

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