Самсонов снялся с этапа юниорского Гран-при по фигурному катанию в США
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
Фамилия 16-летнего фигуриста исчезла из списка участников мужского турнира.
Гран-при США состоится 22—24 октября в Лас-Вегасе.
Самсонов является двукратным победителем чемпионата России среди юниоров. Фигурист тренируется в группе Этери Тутберидзе.
Ранее сообщалось, что Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин одержали победу в турнире танцевальных пар на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Йошкар-Оле.