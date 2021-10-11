Скопцова и Алёшин победили на этапе Гран-при Кубка России по фигурному катанию

Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин одержали победу в турнире танцевальных пар на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Йошкар-Оле.

Фигуристы набрали по итогам двух программ 199,75 балла.

Серебряные медали завоевали Екатерина Миронова и Евгений Устенко (160,29). Третье место заняли Екатерина Храбрых и Мирон Суслов (111,64).

Чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которые лидировали после ритм-танца, отказались от участия в соревнованиях по медицинским показаниям.

Ранее россиянка Софья Муравьёва прокомментировала победу на этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в австрийском Линце.