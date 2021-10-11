Муравьёва поделилась эмоциями после победы на Гран-при Австрии

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Россиянка Софья Муравьёва прокомментировала победу на этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в австрийском Линце.
Муравьёва поделилась эмоциями после победы на Гран-при Австрии
  • AP

«Конечно, я немного стала другой, и это результат усердных тренировок, работы над собой, помощи и поддержки тренеров. Эмоции после этого старта у меня остались хорошие. Очень старалась, чтобы всё получилось. Очень хотела и надеялась попасть в финал. Это была моя маленькая мечта, и она сбылась», — цитирует Муравьёву пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Она призналась, что сильно волновалась перед началом соревнований. Перед стартом ей помогли собраться тренеры Евгений Плющенко и Дмитрий Михайлов.

15-летняя москвичка по сумме двух выступлений на Гран-при Австрии получила 211,81 балла.

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своих отношениях с тренером Этери Тутберидзе.

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