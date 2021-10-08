Российские фигуристы получили американские визы для участия в Гран-при США

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сообщил, что российские фигуристы получили американские визы для участия в этапе Гран-при в США.
Российские фигуристы получили американские визы для участия в Гран-при США
  • AP

«Фигуристы получили визы для участия в Гран-при в США», — приводит слова Горшкова РИА Новости.

8 октября в посольстве США в Ташкенте визы получили российские тренеры, а также фигуристы Артур Даниелян, Даниил Самсонов, Дарья Усачёва, пара Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, а также Андрей Багин, выступающий в паре с Аннабель Морозовой.

Первый этап Гран-при США состоится с 22 по 24 октября в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют после короткой программы на турнире Finlandia Trophy.

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