Российские фигуристы получили американские визы для участия в Гран-при США
- AP
«Фигуристы получили визы для участия в Гран-при в США», — приводит слова Горшкова РИА Новости.
8 октября в посольстве США в Ташкенте визы получили российские тренеры, а также фигуристы Артур Даниелян, Даниил Самсонов, Дарья Усачёва, пара Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, а также Андрей Багин, выступающий в паре с Аннабель Морозовой.
Первый этап Гран-при США состоится с 22 по 24 октября в Лас-Вегасе.
Ранее сообщалось, что российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют после короткой программы на турнире Finlandia Trophy.