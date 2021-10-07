Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на турнире Finlandia Trophy

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют после короткой программы на турнире Finlandia Trophy.

За своё выступление Тарасова и Морозов получили 78,33 балла.

Еще одна российская пара — Анастасия Мишина и Александр Галлямов — занимает вторую позицию с результатом 73,76 балла.

На третьей строчке расположились Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд из Канады (67,55).

Произвольные программы пройдут 8 октября.

Ранее сообщалось, что Тарасова и Морозов стали победителями первого этапа Кубка России по фигурному катанию в Сызрани.