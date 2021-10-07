Академия Плющенко создала собственный YouTube-канал

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Академия двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» создала собственный YouTube-канал.
Академия Плющенко создала собственный YouTube-канал
  • РИА Новости

«Наконец-то это свершилось! Наша команда так устала читать фейк ньюз, что мы решили открыть свой YouTube-канал! Подписывайтесь и узнавайте эксклюзивные новости только у нас! Мы вас точно не обманем», — говорится в посте академии в Instagram.

Ведущей стала Елена Радионова. Выпуски будут выходить на канале каждую неделю.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют после короткой программы на турнире Finlandia Trophy.

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