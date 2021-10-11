«Алина имеет право на срыв»: что известно о конфликте Загитовой с журналистом Имамовым на матче КХЛ

Алина Загитова вступила в конфликт с журналистом Рустамом Имамовым после матча КХЛ, на котором спортсменка присутствовала в качестве болельщицы. По словам Имамова, фигуристка в грубой форме потребовала удалить все фотографии с ней, которые были сделаны в ходе встречи. Позднее корреспондент удалил все посты о произошедшем и извинился перед олимпийской чемпионкой, отметив, что не до конца разобрался в ситуации. В свою очередь, Загитова выложила в Instagram пост о хейте, в котором призвала не нарушать личных границ. Василий Уткин посоветовал ей не приходить на хоккей, если она беспокоится о своей приватности. А Наталья Бестемьянова, напротив, поддержала девушку.

Громкий скандал с участием Алины Загитовой в какой-то степени затмил даже мировые рекорды Камилы Валиевой и самые большие компоненты в карьере Елизаветы Туктамышевой на турнире Finlandia Trophy. В воскресенье об инциденте заговорили с новой силой, а хештег #Handsoff_fromAlinaZagitova («Руки прочь от Алины Загитовой») вышел на первое место в Twitter в России.

Конфликт спортсменки с журналистом «Спорт-Экспресса» Рустамом Имамовым произошёл в Казани во время матча регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом», который фигуристка неожиданно решила посетить. О его подробностях мужчина позже рассказал в своём Telegram-канале.

По его словам, олимпийская чемпионка осталась недовольна тем, что представители СМИ пытались фотографировать её, хотя сидела «в трёх рядах от трибуны прессы» и не могла не попадать в кадр.

«Задачи снимать именно её не стояло, в целом велась съёмка поведения трибуны с удобной для журналиста точки ракурса. В упор и в лицо её никто не снимал в принципе», — заверил корреспондент.

Тем не менее после финальной сирены спортсменка отправилась в пресс-центр и, по словам журналиста, «в довольно грубой форме» потребовала удалить все фотографии с её участием, попутно угрожая связями.

«Любую просьбу можно высказать спокойно и нормально. Алина же вела себя явно не так, как подобает олимпийской чемпионке. Судите сами, фраза «Я вас засужу, у меня такие связи!» была уместна в этой истории?» — добавил Имамов.

Позже Рустам сообщил, что в итоге пошёл звёздной гостье навстречу «из уважения к семье Загитовых», хотя с уважением к ней самой «теперь есть вопросы».

«С большой силой приходит большая ответственность. У неё сейчас огромная сила. Она пример для подражания для тысяч людей. И не хочется, чтобы этим примером стали разговоры с представителями СМИ в угрожающих тонах», — добавил Имамов.

Но в дальнейшем журналист неожиданно удалил все посты по этой теме в своём канале. Более того, он сам извинился перед фигуристкой, её семьёй и болельщиками, назвав произошедшее «досадным недоразумением».

«Из-за общего недопонимания небольшая локальная история вылилась в большой скандал. Сейчас он улажен, мы пообщались... На арене происходили случаи, когда её хватали за руки и караулили у туалета, что, конечно же, неприемлемо. После этого настроения и желания нормально общаться не возникнет. В свою очередь, мне стоило сначала решить всё лично и уточнить нюансы произошедшего», — приводит слова корреспондента «Чемпионат».

Спортсменка на следующий день опубликовала большой пост в Instagram, в котором явно намекнула на конфликт с Имамовым. По её словам, у популярности есть обратная сторона — хейт.

«Меня отмечают и хейтят в комментариях по сети, СМИ пишут странные статьи, разбирают по косточкам, что я сказала, надела, куда пошла, нет никакой приватности... Информацию иногда так перекручивают, что я даже думаю, это, наверное, такая суперспособность у людей должна быть», — написала олимпийская чемпионка.

По её мнению, у каждого человека существуют личные границы, нарушать которые не следует никому.

«Но в сети нет ответственности, иногда даже нет лиц и подписи. Информация пересказывается и разносится со страшной скоростью», — добавила Загитова.

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В целом скандал вызвал такой резонанс, что его прокомментировали в Федерации фигурного катания России. Гендиректор организации Александр Коган назвал хейт «обычным явлением, с которым сталкиваются многие спортсмены» и посоветовал Алине «не воспринимать его критически».

Но жёстче всех высказался известный журналист Василий Уткин. Он заявил, что девушке стоило идти не на хоккей, а «играть в «Мафию», если она так беспокоилась за собственную приватность.

«Загитова настолько красива, что ей совершенно не обязательно быть умной. Впрочем, она ведь ещё и очень юна. Это и настораживает. Мы видели много случаев, когда успех в раннем возрасте дарил чувство, что уже всё хорошо, больше ничего не надо. Дорогая, никакой приватности, когда ты пришла на хоккей, не существует. Это публичное мероприятие по определению. Сидишь на трибуне — можешь попасть в кадр», — написал Уткин в Telegram-канале.

А вот олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в интервью RT, напротив, поддержала фигуристку и предположила, что та просто находилась не в лучшем настроении и устала.

«Просто у Алины сдали нервы, не выдержала повышенного внимания к себе. Давайте простим её. Загитова имеет право на срыв. Конечно, вести себя так с журналистами не стоит — дороже выйдет. Но я прекрасно понимаю, как иногда всё это достаёт. Поверьте, к такому нельзя привыкнуть. Возможно, до этого много работала и устала. Не надо клеймить человека. Нужно быть более благосклонными к фигуристке, которая многого добилась», — заявила Бестемьянова.

При этом, по её словам, по конфликту с корреспондентом не следует делать выводы о наличии у девушки звёздной болезни.

«Да, Алина совсем молодая. Но она не первая спортсменка, которая добилась успеха в столь юном возрасте. Например, Тара Липински выиграла Олимпийские игры в 15 лет. И она до сих пользуется огромной популярностью, ведёт различные телепрограммы. Никакого удара по психике от побед в 15—16 лет люди не получают. На мой взгляд, в этом возрасте она уже сформирована. Звёздная болезнь? А что это за диагноз? Нет такого заболевания. Она просто звезда и выводит свою линию поведения так, как считает нужным», — добавила Бестемьянова.

Согласилась с ней и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а также депутат Госдумы Светлана Журова. По её мнению, Алину в последнее время «издёргали», а потому она чувствует угрозу от журналистов.

«Вопрос в том, в какой ситуации вы поймали человека. Бывают такие случаи, когда не стоит фотографировать. Может, у неё не было настроения, не хотелось, может быть, она ненакрашенная была? Человек имеет право расслабиться. Конечно, она могла и грубо ответить. Я знаю ряд известных людей, тех же спортсменов, к которым почему-то такое отношение: раз ты публичный человек, всегда должен выворачивать себя наизнанку. Но далеко не у всех бывает такое радостное настроение. По большому счёту это её личное дело — позволять кому-то фотографировать себя, будучи на хоккейном матче, или нет. Сказать: «Ребята, я не хочу». Она имеет на это право, как и любой человек», — цитирует Журову «Газета.ru».