Первый канал ошибся и назвал Медведеву олимпийской чемпионкой

Первый канал допустил ошибку в представлении двукратной серебряной призёрки Олимпиады Евгении Медведевой.

«В субботу стартовал новый сезон шоу «Ледниковый период». На льду — чемпионка мира и Европы, олимпийская чемпионка Евгения Медведева и тиктокер, певец и блогер Даня Милохин. Пара выступила под композицию Suis-moi в исполнении Willy William feat. Vitaa», — написала пресс-служба Первого канала в своём Instagram.

На Олимпиаде в Пхёнчхане Медведева завоевала две серебряные медали: в командном и личном турнирах. Золото она уступила Алине Загитовой.

Ранее Медведева показала, как Милохин получил пощёчину за падение в «Ледниковом периоде».