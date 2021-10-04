Первый канал ошибся и назвал Медведеву олимпийской чемпионкой

Короткая ссылка
Первый канал допустил ошибку в представлении двукратной серебряной призёрки Олимпиады Евгении Медведевой.
Первый канал ошибся и назвал Медведеву олимпийской чемпионкой
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«В субботу стартовал новый сезон шоу «Ледниковый период». На льду — чемпионка мира и Европы, олимпийская чемпионка Евгения Медведева и тиктокер, певец и блогер Даня Милохин. Пара выступила под композицию Suis-moi в исполнении Willy William feat. Vitaa», — написала пресс-служба Первого канала в своём Instagram.

На Олимпиаде в Пхёнчхане Медведева завоевала две серебряные медали: в командном и личном турнирах. Золото она уступила Алине Загитовой.

Ранее Медведева показала, как Милохин получил пощёчину за падение в «Ледниковом периоде».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить