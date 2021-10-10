Загитова ответила на критику в свой адрес

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Российская фигуристка Алина Загитова высказалась о критике в свой адрес.
Загитова ответила на критику в свой адрес
  • РИА Новости

«О хейте. Я давно хотела написать этот пост, как-то поговорить об этом. Но тема такая тяжёлая, что каждый раз думаешь — да ну», — написала Загитова в своём Instagram.

Фигуристка отметила, что у популярности есть обратная сторона.

«С одной стороны, я чувствую поддержку и любовь своих болельщиков, меня узнают, я с радостью фотографируюсь и даю автографы, и столько тёплых слов от вас здесь — каждый день! Это очень заряжает меня, и хочется быть с вами настоящей и лучше, чем я есть сегодня. Ощущение, что мы вместе проходим этот путь!

Но… Есть и другая сторона. Меня отмечают и хейтят в комментариях по сети, СМИ пишут странные статьи, разбирают по косточкам, что я сказала, надела, куда пошла, — нет никакой приватности, а мои границы часто достаточно грубо нарушают», — написала она.

Загитова поблагодарила болельщиков за поддержку.

«Каждый из нас — живой человек, который может и должен защищать свои личные границы. Я рада, что моё пространство здесь, с вами, свободно от этого. Спасибо вам большое за поддержку и любовь», — написала фигуристка.

Ранее сообщалось, что Загитова потребовала удалить фотографии, которые были сняты во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между казанским «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом».

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