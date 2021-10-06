У Энберта перехватило дыхание от падения Медведевой и Милохина
- РИА Новости
«Видел в записи. Первые ощущения — у меня перехватило дыхание. Прямо ах! Удивление с испугом», — цитирует Энберта «Спорт-Экспресс».
В первом выпуске программы Милохин жёстко уронил Медведеву.
Энберт выступает в «Ледниковом периоде» в паре с актрисой Агатой Муцениеце.
Медведева и Энберт также вместе участвовали в ледовом шоу «Анна Каренина». Именно там фигуристка освоила парное катание.
Ранее Валиева потренировалась с прима-балериной Большого театра.