У Энберта перехватило дыхание от падения Медведевой и Милохина

Российский фигурист Александр Энберт прокомментировал падение двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и блогера Дани Милохина в первом выпуске шоу «Ледниковый период».

«Видел в записи. Первые ощущения — у меня перехватило дыхание. Прямо ах! Удивление с испугом», — цитирует Энберта «Спорт-Экспресс».

В первом выпуске программы Милохин жёстко уронил Медведеву.

Энберт выступает в «Ледниковом периоде» в паре с актрисой Агатой Муцениеце.

Медведева и Энберт также вместе участвовали в ледовом шоу «Анна Каренина». Именно там фигуристка освоила парное катание.

Ранее Валиева потренировалась с прима-балериной Большого театра.