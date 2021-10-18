Источник: Глейхенгауз просил отстранить двух российских журналистов от общения с Хромых и Щербаковой
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По информации Sport24, фигуристки не вышли к российской прессе именно по этой причине.
Хотя Глейхенгауз заявлял, что не в курсе общения Хромых и Щербаковой с журналистами.
Напомним, что 15-летняя Хромых победила на Budapest Trophy, набрав 224,91 балла, а Щербакова стала второй (222,73).
Ранее сообщалось, что Ягудину понравился поцелуй его жены с женатым актёром в шоу «Ледниковый период».