Источник: Глейхенгауз просил отстранить двух российских журналистов от общения с Хромых и Щербаковой

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз просил отстранить двух российских журналистов от общения с Майей Хромых и Анной Щербаковой на турнире Budapest Trophy.

По информации Sport24, фигуристки не вышли к российской прессе именно по этой причине.

Хотя Глейхенгауз заявлял, что не в курсе общения Хромых и Щербаковой с журналистами.

Напомним, что 15-летняя Хромых победила на Budapest Trophy, набрав 224,91 балла, а Щербакова стала второй (222,73).

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