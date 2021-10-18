Источник: Глейхенгауз просил отстранить двух российских журналистов от общения с Хромых и Щербаковой

Короткая ссылка
Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз просил отстранить двух российских журналистов от общения с Майей Хромых и Анной Щербаковой на турнире Budapest Trophy.
Источник: Глейхенгауз просил отстранить двух российских журналистов от общения с Хромых и Щербаковой
  • © РИА Новости / Александр Вильф

По информации Sport24, фигуристки не вышли к российской прессе именно по этой причине.

Хотя Глейхенгауз заявлял, что не в курсе общения Хромых и Щербаковой с журналистами.

Напомним, что 15-летняя Хромых победила на Budapest Trophy, набрав 224,91 балла, а Щербакова стала второй (222,73).

Ранее сообщалось, что Ягудину понравился поцелуй его жены с женатым актёром в шоу «Ледниковый период».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить