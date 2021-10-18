Ягудину понравился поцелуй его жены с женатым актёром в шоу «Ледниковый период»
- РИА Новости
В третьем выпуске программы Тотьмянина и Колесников показали страстный номер, где они поцеловались.
«Конечно, это эмоции и профессионализм, а не фальшь. Очень круто», — ответил Ягудин на вопрос своего подписчика в Instagram.
По мнению фигуриста, номер получился «наикрутейшим».
Напомним, что Алексей Ягудин и Алина Загитова являются ведущими шоу. Татьяна Тотьмянина выступает в паре с Иваном Колесниковым.
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