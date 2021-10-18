Ягудину понравился поцелуй его жены с женатым актёром в шоу «Ледниковый период»

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Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин оценил поцелуй своей жены фигуристки Татьяны Тотьмяниной с актёром Иваном Колесниковым в шоу «Ледниковый период».
Ягудину понравился поцелуй его жены с женатым актёром в шоу «Ледниковый период»
  • РИА Новости

В третьем выпуске программы Тотьмянина и Колесников показали страстный номер, где они поцеловались.

«Конечно, это эмоции и профессионализм, а не фальшь. Очень круто», — ответил Ягудин на вопрос своего подписчика в Instagram.

По мнению фигуриста, номер получился «наикрутейшим».

Напомним, что Алексей Ягудин и Алина Загитова являются ведущими шоу. Татьяна Тотьмянина выступает в паре с Иваном Колесниковым.

Ранее команда Тутберидзе поздравила Хромых и Щербакову с медалями турнира Budapest Trophy.

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