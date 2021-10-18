Команда Тутберидзе поздравила Хромых и Щербакову с медалями турнира Budapest Trophy
«Поздравляем Майю Хромых и Анну Щербакову с золотой и серебряной медалями на международных соревнованиях Budapest Trophy. Работаем дальше», — написано в Instagram-аккаунте команды Тутберидзе.
15-летняя Хромых победила на Budapest Trophy, набрав 224,91 балла, а чемпионка мира Щербакова стала второй (222,73).
Ранее сообщалось, что на награждении фигуристок организаторы турнира в Будапеште вынесли старый российский флаг.