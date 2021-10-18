На награждении фигуристок на турнире в Будапеште вынесли старый российский флаг

На награждении отечественных фигуристок после одиночных соревнований женщин на турнире Budapest Trophy в венгерском Будапеште вынесли старый флаг России.

Победу на турнире одержала 15-летняя россиянка Майя Хромых. Второе место заняла её соотечественница Анна Щербакова, а тройку лучших замкнула ещё одна представительница России Софья Самодурова.

Таким образом, организаторы должны были вынести три российских флага в честь каждой призёрки. Однако один из трёх флагов был старого образца — средняя полоса на нём была не синего, а голубого цвета. Такой государственный флаг использовался в России с 1991 по 1993 год.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу фигуристки Хромых на турнире Budapest Trophy.