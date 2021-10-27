Медведева: очень боюсь, что Милохин подумает, будто я его использую ради своей популярности
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- РИА Новости
«На самом деле мы снимаем тиктоки только тогда, когда он хочет. Я очень боюсь, что он подумает, что я его использую ради своей популярности. Очень переживаю на эту тему. Не трогаю его, не прошу», — цитирует Медведеву Sport24.
Напомним, что пара успешно выступает на шоу «Ледниковый период». Олимпийская чемпионка Алина Загитова является ведущей проекта.
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