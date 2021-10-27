Медведева: очень боюсь, что Милохин подумает, будто я его использую ради своей популярности

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала об отношениях с партнёром по шоу «Ледниковый период» блогером Даней Милохиным.

«На самом деле мы снимаем тиктоки только тогда, когда он хочет. Я очень боюсь, что он подумает, что я его использую ради своей популярности. Очень переживаю на эту тему. Не трогаю его, не прошу», — цитирует Медведеву Sport24.

Напомним, что пара успешно выступает на шоу «Ледниковый период». Олимпийская чемпионка Алина Загитова является ведущей проекта.

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