Медведева: очень боюсь, что Милохин подумает, будто я его использую ради своей популярности

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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала об отношениях с партнёром по шоу «Ледниковый период» блогером Даней Милохиным.
Медведева: очень боюсь, что Милохин подумает, будто я его использую ради своей популярности
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«На самом деле мы снимаем тиктоки только тогда, когда он хочет. Я очень боюсь, что он подумает, что я его использую ради своей популярности. Очень переживаю на эту тему. Не трогаю его, не прошу», — цитирует Медведеву Sport24.

Напомним, что пара успешно выступает на шоу «Ледниковый период». Олимпийская чемпионка Алина Загитова является ведущей проекта.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева дала характеристику своему тренеру Этери Тутберидзе.

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