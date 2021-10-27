Лайшев: ничего не слышал о переломе стопы Трусовой

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Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал повреждение правой ноги Александры Трусовой.
Лайшев: ничего не слышал о переломе стопы Трусовой
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Не располагаю информацией о переломе стопы у Александры Трусовой. Ничего не слышал об этом», — цитирует Лайшева «Чемпионат».

Напомним, что Трусова выиграла первый этап серии Гран-при сезона-2021/22 в США. Она набрала 232,37 балла, опередив ближайшую преследовательницу более чем на 15 баллов. Сообщалось, что фигуристка выступала с переломом стопы. Второе место заняла другая россиянка, Дарья Усачёва (217,31 балла).

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