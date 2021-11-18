Загитова призналась, что испытывает страсть к кулинарии

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Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова призналась, что любит готовить.
Загитова призналась, что испытывает страсть к кулинарии
  • @azagitova
  • Instagram

«Моё большое признание в любви к кулинарии. Готовка — это медитативное занятие, где я могу поэкспериментировать с продуктами, добиваясь нужного вкуса! Я обожаю готовить. В этом есть что-то до безумия уютное и, пожалуй, даже творческое. Панкейки, пасты, сырники, рагу... Мои сохранённые — это сборник рецептов на все случаи жизни и под любое настроение. Так что, признаюсь, я кулинарный маньяк», — написала Загитова в Instagram.

19-летняя Загитова приостановила карьеру в 2019-м году. В настоящий момент фигуристка ведёт шоу «Ледниковый период» на «Первом канале».

Ранее российский фигурист Артур Дмитриев — младший заявил, что Евгения Медведева и Алина Загитова могут с ним проконсультироваться по поводу возобновления карьеры.

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