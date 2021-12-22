Горшков затруднился ответить на вопрос о шансах Косторной принять участие в Играх

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказался о шансах Алёны Косторной принять участие в Олимпийских играх.

«Косторная не участвует в чемпионате России. Преждевременно говорить, есть ли у неё шансы поехать на Олимпийские игры. Не знаю, как должна сложиться ситуация, чтобы рассматривать вариант её участия», — цитирует Горшкова РИА Новости.

Косторная перед началом первенства страны сломала руку, из-за чего вынуждена пропустить соревнования.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.

Ранее в ФФККР назвали бредом слухи о том, что Туктамышева, Валиева и Щербакова точно поедут на Игры.