Горшков затруднился ответить на вопрос о шансах Косторной принять участие в Играх

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказался о шансах Алёны Косторной принять участие в Олимпийских играх.
Горшков затруднился ответить на вопрос о шансах Косторной принять участие в Играх
  • Reuters

«Косторная не участвует в чемпионате России. Преждевременно говорить, есть ли у неё шансы поехать на Олимпийские игры. Не знаю, как должна сложиться ситуация, чтобы рассматривать вариант её участия», — цитирует Горшкова РИА Новости.

Косторная перед началом первенства страны сломала руку, из-за чего вынуждена пропустить соревнования.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.

Ранее в ФФККР назвали бредом слухи о том, что Туктамышева, Валиева и Щербакова точно поедут на Игры.

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