Одна против всех: как Щербакова, Туктамышева и Трусова составят конкуренцию Валиевой на ЧР по фигурному катанию

В Санкт-Петербурге стартует предолимпийский чемпионат России по фигурному катанию, на котором будет сформирована сборная страны на ближайшую Олимпиаду. Самым интересным, как и в предыдущие годы, обещает стать турнир девушек. Его главный фаворит — обладательница всех мировых достижений Камила Валиева. Не проигравшей на взрослом уровне ни одного старта экс-юниорке составят конкуренцию Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова и Майя Хромых.

Каждый год любители фигурного катания с нетерпением ждут женских соревнований на чемпионате России. Ни по составу участниц, ни по уровню интриги с ними сейчас не может сравниться даже первенство планеты. Если вдруг болельщикам начинает казаться, что более зрелищного турнира уже не будет, то следующий розыгрыш медалей и путёвок в сборную непременно превосходит все ожидания. И ближайший старт в Санкт-Петербурге будет обязан поддержать эту тенденцию.

Главным фаворитом вправе считаться Камила Валиева. 15-летней фигуристке давно прочили лидерство в мировом фигурном катании, стоило только ей начать выступать на взрослых соревнованиях. Дебют ученицы Этери Тутберидзе оказался феноменальным. Победы на Finlandia Trophy и этапах Гран-при в Канаде и России каждый раз сопровождались мировыми рекордами в произвольной программе и сумме двух программ, а в Сочи Валиева переписала все три высших достижения для девушек. За три турнира она увеличила верхнюю планку на 25 баллов — в прошлом такой скачок длился больше года.

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Валиевой удаётся исполнять и тройной аксель, и четверные прыжки, за счёт чего в технике с ней может сравниться только Софья Акатьева, но в силу возраста та не выступит в Санкт-Петербурге. При этом Валиевой совершенно точно нет равных в выразительности и катании. Её компоненты в этом сезоне заметно превосходят те показатели, на которые обычно рассчитывают вчерашние юниорки. С учётом того, что судьи на первенстве России оказываются более щедрыми, чем обычно, вполне можно предположить, что Валиева будет подбираться к феноменальной оценке в 300 баллов, на которую обычно ориентируются только мужчины.

Бросить вызов юной спортсменке постарается трёхкратная чемпионка России Анна Щербакова. Она обладает уникальной способностью побеждать даже тогда, когда соперницы выкладывают на стол козыри в виде более сложных элементов и заслуженного у судей авторитета. Контент чемпионки мира всё время меняется от рядового до экстраординарного, так что порой невозможно предположить, чем она удивит в следующий раз.

В этом сезоне Щербакова уверенно исполняла четверной флип и пробовала вернуть четверной лутц. С учётом своего статуса первой фигуристки планеты она будет претендовать как минимум на попадание в тройку сильнейших. Если же Щербакова выиграет четвёртый титул подряд, то приблизится к до сих пор непревзойдённому достижению Марии Бутырской, побеждавшей пять раз.

Турнир в Санкт-Петербурге станет домашним для Елизаветы Туктамышевой. Правда, родные стены ей не помогли четыре года назад, когда в Северной столице в прошлый раз разыгрывались олимпийские квоты. 25-летней спортсменке вообще в последние годы сильно не везло на национальных первенствах — попасть на пьедестал почёта ей не удавалось с 2014-го. При этом она является действующей вице-чемпионкой мира.

Но в этот раз ученица Алексея Мишина будет стараться вернуться в тройку сильнейших, и для этого есть все предпосылки. Никто из девушек не исполняет тройной аксель более стабильно, чем она, и уже за счёт этого Туктамышева легко опережает большинство соперниц. В текущем сезоне ей также удалось преодолеть невидимый барьер, мешавший получать высокую вторую оценку. Для фигуристки это третий шанс попасть на Олимпиаду и если она им не воспользуется, то останется единственной за 100 лет чемпионкой мира, которая не участвовала в главных соревнованиях четырёхлетия.

Главную загадку чемпионата России будет представлять Александра Трусова. Она не выходила на лёд с тех пор, как выиграла этап Гран-при в США, после чего стало известно, что ученице Тутберидзе необходимо взять паузу, чтобы залечить травму ноги. То что 17-летняя фигуристка собирается выйти на лёд «Юбилейного», говорит о её готовности выступать, но вовсе не гарантирует того, что она будет бороться за медали.

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Хотя в любой другой ситуации подвергать сомнению шансы Трусовой было бы нельзя. В начале сезона она сразила всех исполнением пяти четверных прыжков на контрольных прокатах, на что никто кроме неё больше не способен. В дальнейшем, правда, она упрощала свою программу и всё равно не всегда выполняла её чисто. Александра может как подвинуть Валиеву с Олимпа, так и остаться самым большим нереализованным потенциалом в женском фигурном катании. Впрочем, и средний между этим двумя крайностями вариант возможен. На трёх последних отборах Русская ракета хоть и не побеждала, но неизменно оказывалась в тройке и попадала в сборную.

Настоящей тёмной лошадкой турнира станет Майя Хромых. В её арсенале есть четверной тулуп, а также когда-то имелся четверной сальхов. Четыре года назад с такими вводными данными она бы была железным кандидатом на участие в Олимпиаде, но сейчас этого мало. Хромых может подойти роль запасной, если подобраться к подиуму ей так и не позволят соперницы.

Ни один чемпионат России в последнее время не обходится также без соперничества взрослых спортсменок и юниорок. Турнир в Санкт-Петербурге не станет исключением. Вместо Акатьевой новое поколение представят Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Анастасия Зинина и Софья Муравьёва — все они показывали в этом сезоне элементы ультра-си и будут стараться разбавить компании хорошо знакомых болельщикам фигуристок своими новыми именами.