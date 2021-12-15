Ягудин: если мы потеряем ещё кого-то из-за травмы, это будет трагедией

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин высказался о травмах в женском катании в преддверии чемпионата России.

«Ждать ли Трусову на чемпионате России? Так новостей же вроде не было о том, что Трусова снимается. Я лично её жду. Если мы потеряем ещё кого-то, это вообще трагедия будет», — цитирует Ягудина «Газета.Ru».

Напомним, что чемпионка Европы Алёна Косторная снялась с чемпионата России из-за травмы кисти правой руки. Таким образом, она пропустит главный старт сезона — Олимпиаду в Пекине.

Александра Трусова также в начале сезона получила травму ноги, но она собирается принять участие в национальном первенстве.

Ранее Косторная заявила, что останется в фигурном катании ещё на четыре года.