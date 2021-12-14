Косторная заявила, что останется в фигурном катании ещё на четыре года

Российская фигуристка Алёна Косторная, которая из-за травмы не сможет принять участие в отборе на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине, сообщила, что постарается поехать на Игры-2026.

«Я очень постараюсь вас радовать в дальнейшем, ведь я остаюсь в фигурном катании ещё на четыре года», — написала Косторная в своём Instagram.

18-летняя фигуристка поблагодарила своих поклонников за поддержку.

«Спасибо, что верите в меня. Мне очень приятно получать от вас такую добрую энергетику», — сказала она.

Напомним, что Косторная получила травму и теперь пропустит чемпионат России. Таким образом, фигуристка лишилась шанса выступить на Олимпийских играх в Пекине.

Ранее первая российская чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Мария Бутырская прокомментировала травму Косторной.