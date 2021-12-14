Бутырская посочувствовала Косторной, которая пропустит чемпионат России из-за травмы

Короткая ссылка
Первая российская чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Мария Бутырская прокомментировала травму Алёны Косторной, из-за которой действующая победительница первенства Европы пропустит чемпионат страны.
Бутырская посочувствовала Косторной, которая пропустит чемпионат России из-за травмы
  • @aliona_officialnew
  • Instagram

«В сборную будут отбираться по результатам чемпионата России. Изначально было понятно, что первенство страны — это самый важный отборочный этап для фигуристов в этом году. Так что, конечно, придётся Алёне в этом цикле пропустить Олимпиаду. Никто просто так своё место не отдаст. Сейчас очень много отличных спортсменок, которые борются за эти места. Очень жаль, что так происходит. Самое обидное для спортсмена, когда из-за травмы ты лишаешься шанса квалифицироваться на те соревнования, куда мечтал попасть всю жизнь. В карьере спортсмена это одни из самых важных соревнований», — цитирует Бутырскую «Газета.Ru».

Чемпионат России пройдёт в Санкт-Петербурге с 21 по 26 декабря. Чемпионка Европы 2019 года Алёна Косторная снялась с турнира из-за перелома кисти.

Ранее Гербольдт предложила повысить возрастной ценз после травмы Косторной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить