Бутырская посочувствовала Косторной, которая пропустит чемпионат России из-за травмы

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Мария Бутырская прокомментировала травму Алёны Косторной, из-за которой действующая победительница первенства Европы пропустит чемпионат страны.

«В сборную будут отбираться по результатам чемпионата России. Изначально было понятно, что первенство страны — это самый важный отборочный этап для фигуристов в этом году. Так что, конечно, придётся Алёне в этом цикле пропустить Олимпиаду. Никто просто так своё место не отдаст. Сейчас очень много отличных спортсменок, которые борются за эти места. Очень жаль, что так происходит. Самое обидное для спортсмена, когда из-за травмы ты лишаешься шанса квалифицироваться на те соревнования, куда мечтал попасть всю жизнь. В карьере спортсмена это одни из самых важных соревнований», — цитирует Бутырскую «Газета.Ru».

Чемпионат России пройдёт в Санкт-Петербурге с 21 по 26 декабря. Чемпионка Европы 2019 года Алёна Косторная снялась с турнира из-за перелома кисти.

Ранее Гербольдт предложила повысить возрастной ценз после травмы Косторной.